Kütahya’daki kazıda dikkat çeken buluntu: 4 bin yıllık pati izi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulduk. Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu."