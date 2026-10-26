Kütahya’daki kazıda dikkat çeken buluntu: 4 bin yıllık pati izi
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Kütahya Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izi bulundu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük’ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.
Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulduk. Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu."
" Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük’te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021’den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan’a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.