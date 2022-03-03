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    EkonomiBinance’ten flaş Rusya kararı! Kart sahibi olanlar...
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    Binance’ten flaş Rusya kararı! Kart sahibi olanlar...

    Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacaklarını açıkladı.

    03.03.2022 - 15:41 |
    Binance’ten flaş Rusya kararı! Kart sahibi olanlar...

    Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Rusya ile ilgili yeni kararını duyurdu.

    Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını kullanan kart sahiplerinin platformda işlem yapamayacaklarını açıkladı.

    Kripto para borsası yaptığı açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin erişimlerinin kısıtlandığını doğruladı.

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