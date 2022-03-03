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DünyaHarkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı
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Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

03.03.2022 - 13:54 | | HARKOV (İHA)
Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Harkov bölgesindeki İzyum kenti, Iakovlivka ve Khorosheve yerleşim bölgelerine gece boyunca hava saldırısı düzenlediğini ve onlarca evin yıkıldığını söyledi. Gerashchenko, Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

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