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DünyaGörüntüler dünyayı şok etmişti! Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
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Görüntüler dünyayı şok etmişti! Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Ukrayna topraklarına giren Rus tank ve zırhlı araçlarının üstündeki 'Z' ve 'V' harfleri tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Bu harfler üzerine çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Merak uyandıran bu işaretlerin ne anlama geldiği bugün yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

MOSKOVA (İHA)
• 03 Mart 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
MOSKOVA (İHA)
• 03 Mart 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
1Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Rusya Ukrayna topraklarında ilerlemeye ve şehirleri ele geçirmeye devam ediyor. Bir haftası geride kalan işgalde dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri de Rus ordusundaki araçların üstündeki 'Z' ve 'V' harfleri oldu. Rusya Savunma Bakanlığı ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiğini tüm dünyaya duyurdu...

2Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.

3Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

4Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.

5Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

6Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

7Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
8Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
9Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
10Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
11Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
12Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
13Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
14Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
15Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
16Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
17Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
18Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
19Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
20Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
21Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
22Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
23Görüntüler dünyayı şok etmişti Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

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Görüntüler dünyayı şok etmişti! Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Görüntüler dünyayı şok etmişti! Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

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