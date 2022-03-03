Görüntüler dünyayı şok etmişti! Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı
Ukrayna topraklarına giren Rus tank ve zırhlı araçlarının üstündeki 'Z' ve 'V' harfleri tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Bu harfler üzerine çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Merak uyandıran bu işaretlerin ne anlama geldiği bugün yapılan açıklama ile ortaya çıktı.
Rusya Ukrayna topraklarında ilerlemeye ve şehirleri ele geçirmeye devam ediyor. Bir haftası geride kalan işgalde dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri de Rus ordusundaki araçların üstündeki 'Z' ve 'V' harfleri oldu. Rusya Savunma Bakanlığı ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiğini tüm dünyaya duyurdu...
Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.
Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.
Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.