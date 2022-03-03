Görüntüler dünyayı şok etmişti! Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamları ortaya çıktı

Rusya Ukrayna topraklarında ilerlemeye ve şehirleri ele geçirmeye devam ediyor. Bir haftası geride kalan işgalde dünyanın en çok merak ettiği konulardan biri de Rus ordusundaki araçların üstündeki 'Z' ve 'V' harfleri oldu. Rusya Savunma Bakanlığı ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiğini tüm dünyaya duyurdu...