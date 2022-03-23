Altın fiyatlarında kritik tahmin! Tarih verildi, gram altında yeni rekor...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi, yeni rekor için tarih verildi. Son gelişmelerden sonra yatırımcılar, "23 Mart 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Altın yatırımcıları Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkilerini takip etmeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacağını duyurdu. Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar emtialar arasında en çok petrol fiyatlarını etkiliyor.

FED’DEN FAİZ ARTIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda Fed’in enflasyona karşın faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğini söyledi.

Powell’ın ardından Fed yetkililerinden de şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in daha hızlı bir faiz artışına gitmesi gerektiğini kaydederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 50 baz puanlık bir faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ve faizleri yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 2,5’e çıkarma taraftarı olduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 'FED' FİYATLAMASI

Küresel çapta artan enflasyonist eğilim son günlerde yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirirken, Fed cephesinden faiz artışına ilişkin mesajlar altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçtiğimiz güne 1935 dolardan başlayan ons altın 1910 dolara kadar geri çekildi ve 1921 dolardan kapandı.

Bugün 1921 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda hafif geri çekilerek 1918 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1915 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü.

Analistler güvenli liman arayışlarını azaltacak gelişmeler yaşanması, Fed'in agresif sıkılaştırmanın işaretlerini vermeye devam etmesi halinde spot altın fiyatının ilk etapta 1900 dolar/ons desteğinin altını yeniden deneyebileceğini ifade ediyor.

GRAM ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son iki işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izledi. Geçtiğimiz güne 922 liradan başlayan gram altın 911 liraya kadar geri çekildikten sonra 914 liradan kapandı.

Bugüne 915 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif düşüş kaydederek 913 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 910 lira, en yüksek 916 lira seviyeleri görüldü.





İSLAM MEMİŞ’TEN TCMB FAİZ KARARI TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların geçtiğimiz haftalara göre sakin bir açılış yaptığını söyleyerek, “Dövizde, emtia ve gram bazlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketler biraz daha sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Yine enflasyonla mücadele konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek faiz artırımlarından bahsediyorlar. Ben ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs toplantısında 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) baktığımızda da bu yıl faiz artırımı yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı.

“DOLAR 14 LİRANIN ALTINA SARKABİLİR”

“Bundan sebeple dolar fiyatında yukarı yönlü atakların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” diyen İslam Memiş, “Geçen ay 13,80 lira kırmızı çizgiydi. Her ne kadar 14,80 üzerindeki rakamlar test edilmeye çalışılsa da bu rakamların ben orta vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yeniden 14 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Çünkü TCMB’nin faiz artırımı olasılığı her geçen gün yükselmekte” değerlendirmesini yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Ons altın ve gram altın fiyatında yıl içinde yeni rekorlar gelebileceğini vurgulayan İslam Memiş, “Altının gram fiyatında ise bir sıkışma gözlemliyoruz. Gram altın/TL fiyatı 900-920 lira aralığına sıkışmış durumda. Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerse sınırlı kalmaya devam ediyor. Ons altında yeniden 1880 dolar seviyesine bir geri çekilme bekliyorum. Gram altın fiyatında 850-900 bant aralığını takip ediyorum. Bu seviyelerin üzerinde gram altın almaya çok da sıcak bakmadığımı söyleyebilirim. 900 liranın altına sarkmalarda kademeli almanın daha uygun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yıllık bazda ise hem ons hem de gram altında yeni rekorlar bekliyor olacağım” diye konuştu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.061,00

SATIŞ: 6.163,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 828,40

SATIŞ: 855,17

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.068,00

SATIŞ: 6.145,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.486,00

SATIŞ: 1.503,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.931,00

SATIŞ: 5.989,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.975,00

SATIŞ: 3.005,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 913,20

SATIŞ: 913,37