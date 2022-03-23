Klein token ön satış ne zaman? Klein Entertaintment’ın token arzı başlıyor!

Klein Entertaintment’in KLEIN Token ön satışı başlıyor. Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen duyurdu. LEIN Token ön satışı için yapılan açıklamada, Klein Token ile Klein’ın tüm mekanlarında rezervasyon ve giriş önceliği, sanatçılar ile özel aktivitelerde yer alabilme ve birçok indirim hakkı gibi avantajlar sunulacağı da belirtildi. Peki, Klein token nedir? Klein token ön satış ne zaman? Klein token ne zaman satışa çıkacak? Klein token ön satış saat kaçta başlayacak? Bitexen Klein token ön satış detayları…

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, KLEIN Token ön satışını başlatıyor.

KLEIN TOKEN ÖN SATIŞ NE ZAMAN?

Bitexen, 23 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Klein Entertaintment’ın KLEIN Token’ını arz edecek.

Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token KLEIN Token’ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle Bitexen’de ve 33 gün kilitli %30 Hediyeli olarak Bitexen Club’da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE’NİN İLK EĞLENCE TOKENI

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen, Türkiye’nin ilk eğlence ve müzik sektörü tokenını arz edecek. Klein Token ile Klein’ın tüm mekanlarında rezervasyon ve giriş önceliği, sanatçılar ile özel aktivitelerde yer alabilme ve birçok indirim hakkı gibi avantajlar elde edilecek.

Ayrıca bütün Klein Token etkinlik katılımlarında kullanılan Klein Token'ların %40'ı NFT Gelirlerinin %20’si kullanılarak Klein Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecek.