Doğalgaz yardımı yattı mı? Doğalgaz tüketim desteği sorgulama: Tüketim desteği tutarı nereden ve nasıl alınacak?

Doğal gaz Tüketim Desteği başvuruları 18 Şubat’ta alınmıştı. Başvuruları 18 Şubat'ta başlayan doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı. Ödemesini yapılan doğalgaz desteğinin ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

Doğal gaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILIYOR

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Doğal gaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi.

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."

SAĞLIK RAPORU OLAN KRONİK HASTALARA EK ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" diye konuştu.