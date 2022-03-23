KOBİ'lere özel dijital danışmanlık platformu

KOBİ’ler, V-Hub üzerinden dijital dünyada iş yapmanın temelleri, dijital beceriler, uzaktan çalışma, web sitesi kurulumu ve veri güvenliği gibi konularda bilgilendirici içeriklere ulaşabileceği gibi, canlı sohbet ve çağrı merkezi desteği de alabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı’nın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtılan V-Hub platformu ile ilgili Özlem Kestioğlu şunları söyledi: “Pandeminin dijital dönüşüm ve hibrit çalışma gibi kalıcı olarak dönüştürdüğü iş dünyasında KOBİ’lerin desteğe ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Yaptığımız araştırmadan yola çıkarak işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde güvenilir danışmanı olmak hedefimizle V-Hub platformunu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Kapsamlı piyasa araştırması yapıldı

Platformun içeriğinde önemli iç görüleri barındıran “Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu” adıyla yayınlanan araştırma, 3 bölümden oluşuyor. Raporda öne çıkan veriler şu şekilde:

Yüksek hızlı genişbant internet erişimi: Türkiye’deki firmaların neredeyse tamamının internet erişimi bulunuyor. Türkiye bu alanda %95 ile AB ülkeleriyle benzer düzeyde. Ancak, Türkiye’de firmaların sadece %20’si yüksek hızlı genişbant (100 mbps ve üstü internet hızı) kullanıyor. Oysa yaptığımız analizler yüksek hızlı internete erişimin KOBİ’lerin verimliliğini %5,9 düzeyinde artırdığını gösteriyor.

Bulut bilişim: Türkiye’de firmaların bulut bilişim kullanım oranı son 5 yılda neredeyse artış göstermedi ve 2021 yılında %11 seviyesinde kaldı. Bu oran %36 olan AB ortalamasının oldukça gerisinde. Yine analizimiz bulut kullanımının, KOBİ’lerin verimliliğini %11,8 artırdığını göstermekte.

Nesnelerin İnterneti (IoT): Türkiye’de firma düzeyinde IoT kullanımı AB ortalamasının gerisinde. AB ülkelerinde kullanım oranı %28 seviyesindeyken Türkiye’de %21.

Kurumsal kaynak planlama (ERP): Son 5 yılda Türkiye’deki ERP kullanımı hızla artarak AB ülkeleri skalasına girdi. Türkiye’de %28 olan firmaların ERP kullanım oranı AB ülkelerinde ortalama %36. Çalışmamız ERP kullanan KOBİ’lerin %18,5’lik verimlilik kazanımı elde ettiğini, bu etkinin hizmet sektöründe daha yoğun olduğunu gösterdi.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM): Türkiye’de CRM kullanımı oranı %11 iken AB ülkelerindeki firmaların CRM kullanım oranı ortalama %33.