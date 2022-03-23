Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı.
23.03.2022 - 10:17 | | İHA
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı. Endeks, 10,08 puanlık artışla 2.198,89 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.
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