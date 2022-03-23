°
Şehir seçiniz
    BİST2.2010.56EURO16.34-0.07USD14.82-0.01ALTIN913.56-0.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBorsa güne yükselişle başladı
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
    ABONE OL

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa, güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı.

    23.03.2022 - 10:17 | | İHA
    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46'lık yükselişle başladı. Endeks, 10,08 puanlık artışla 2.198,89 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

    Tüketici güven endeksi açıklandı
    İlgili Haber
    Tüketici güven endeksi açıklandı
    2021 İşsizlik rakamları açıklandı
    İlgili Haber
    2021 İşsizlik rakamları açıklandı
    Doğalgaz yardımı yattı mı? Doğalgaz tüketim desteği sorgulama: Tüketim desteği tutarı nereden ve nasıl alınacak?
    İlgili Haber
    Doğalgaz yardımı yattı mı? Doğalgaz tüketim desteği sorgulama: Tüketim desteği tutarı nereden ve nasıl alınacak?
    İş arayan ve iş değiştirmek isteyenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, imzalarsanız...
    İlgili Haber
    İş arayan ve iş değiştirmek isteyenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın, imzalarsanız...
    SGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...
    İlgili Haber
    SGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Sıradaki Haber
    Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Sıradaki Haber
    Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber