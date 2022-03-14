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    EkonomiAkaryakıt ile ilgili son dakika kararı! EPDK resmen duyurdu
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    Akaryakıt ile ilgili son dakika kararı! EPDK resmen duyurdu

    EPDK yeni gelişmeyi resmen duyurdu. Akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararın detayları belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, "Akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu petrol stokunun, 14-31 Mart arasında %7, 1-12 Nisan arasında %6`sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verildi" denildi.

    14.03.2022 - 16:08 |
    Akaryakıt ile ilgili son dakika kararı! EPDK resmen duyurdu

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun, 14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7, 1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

    .Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun, 14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7, 1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

    EPDK'nın açıklamasında şöyle denildi:

    "Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından "Acil Durum Eylem Planı" uygulamaya konulmuş olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı kapsamında 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun,

    14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7

    1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6

    oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir."

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