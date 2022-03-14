100 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvuru için son gün yarın...
100 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. Başvuru süresi uzatılmıştı, son gün ise yarın. Belirtilen internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yapılabilecek. Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek olan uzman eller projesinde başvurular 15 Mart 2022'de sona eriyor. Hibe desteğinden yalnızca bir kez yararlanılabilecek. Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olmayan kişiler, bu karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamayacak.
14.03.2022 - 13:31 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uzman eller projesine müracaat tarihi 15 Mart'ta son buluyor.
Proje kapsamında; 2022-2024 yılları arasında, 81 ilde, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.
Bilgisini, uzmanlığını kırsalda buluşturmak isteyenler bu projeden faydalanabilecek. Süresi uzatılan başvurunun son günü 15 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar sürüyor. Başvurmak isteyenler; https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilecek.
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