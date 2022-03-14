Altın fiyatları dibi gördü! Altında son dakika! Ve belli oluyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatlarında büyük düşüş. Altın fiyatları dibi gördü. Altında önemli seviyede düşüş gerçekleşti. Vatandaşlar ise 'Altın fiyatları neden düşüyor' sorusuna cevap arıyor. Altının düşüş sebepleri arasında Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklentiler var. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 931 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.526 liradan Cumhuriyet altını da 6.280 liradan satılıyor. Ons altın yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.975 doların altını gördü. Fiyatlar geçtiğimiz hafta 2 bin 70 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesinin beş dolar altına kadar ulaşmıştı. Öte yandan altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili uzmanlardan önemli tahminler geldi. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın, yatırımcıların Ukrayna'daki savaştaki gelişmeler ve Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklentileri dolayısıyla yeni haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 931 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.526 liradan Cumhuriyet altını da 6.280 liradan satılıyor. Ons altın yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.975 doların altını gördü. Fiyatlar geçtiğimiz hafta 2 bin 70 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesinin beş dolar altına kadar ulaşmıştı.
RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR
Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de Covid-19 salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.
Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlendiğini ifade eden analistler, bu hafta, çarşamba Fed, perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak karar ve yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vereceğini bildirdi.
Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, bugün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerenin takip edileceğini kaydetti.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle kısa sürede büyük bir kayıp yaşadı. Gram altın 957 lira seviyelerinden 922 liraya kadar geri çekilerek birkaç saat içerisinde 35 lira düştü.
Gram altın haftayı 943 liradan kapattı. Gram altın yeni haftanın ilk gününde 931 liradan işlem görüyor.
KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA
Altın fiyatlarını yakından ilgilendirecek en önemli gelişme çarşamba günü yaşanacak. ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve sonrasın Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.
Fed'in çarşamba günü faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Basın toplantısında verilen mesajlar da altın fiyatları için kritik olacak.
UZMANLAR NE DİYOR?
Altın fiyatları hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına yatırım yapan kişilere “2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik' sözleriyle uyarıda bulundu.
Sözlerine “Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor.
Ciddi bir belirsizlik var' diyerek devam eden İslam Memiş küresel piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Savaş ve pandemi süreci yüzünden dalgalanmalar yaşayan piyasalar hakkında yatırımcıları uyaran İslam Memiş “Euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde.
Dip seviyelere geldi. Yüksekten dolar, euro, altın alan yatırımcılar bir noktada çıkış fırsatı buluyorlar.
Bu dip seviyeleri test eden paritelerde yüksekten gümüş, altın, döviz almış yatırımcısına da pariteye geçme yani euro alma, sterlin almak gibi dip seviyelerde olan paritelere geçmek için bana göre fırsat.
fırsat. Elinizde altın dolar varsa bunu parite yapmak için değerlendirebilirsiniz uyarım önümüzdeki hafta da geçerli olacaktır.' dedi.
Altın fiyatlarında bu haftaya dikkat çeken İslam Memiş 'Gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerle tekrar yükselişe geçirdi. Altının ons fiyatı ise 1947 dolar seviyesinde
Geçen hafta 1974 dolarla son 18 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Bu hafta da 1950 dolar ile 13 ayın zirvesini gördü. Önümüzdeki hafta hangi ayın zirvesinde olacağız göreceğiz. Hafiften kademe aşağıya düşüyor.' dedi.
ALTINI DÜŞÜREN 3 SEBEP!
Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise şu açıklamayı yaptı: "2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi.
Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi.
Bu harekete; 1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.
Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir.
Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor. Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 851,48SATIŞ: 882,34
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.246,00SATIŞ: 6.336,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.190,00SATIŞ: 6.267,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.983,78SATIŞ: 6.104,95
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.057,00SATIŞ: 3.099,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.527,00SATIŞ: 1.549,00