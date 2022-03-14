Tüm gözler FED ve TCMB'nin alacağı faiz kararlarında! Faiz artışı olacak mı? İşte tahminler...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Ekonomik gelişmelerin ana gündeminde ise yüksek enflasyonun daha da hızlı artma endişesi bulunuyor. Bölgeden gelen peş peşe açıklamalar ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar fiyatlamaları etkiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rus petrolünü yasaklamasının ardından brent petrolün varil fiyatı 140 dolara yaklaştı ve 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

İşgalin ardından enerji krizi endişesi yükseldi. Avrupa'da doğal gaz kontratları yedi gün içinde yüzde 106 artarak 200 euroya ulaştı. Doğal gazın megavatsaati ise 345 euroyu gördü. Buğday ise 14 dolara yaklaşarak tarihi zirveye ulaştı. Geçtiğimiz haftada sert fiyat hareketleri görülen ons altın 2 bin 70 dolara kadar geldi. Peki ekonomistlerin faiz artışında beklentileri neler? İşte cevabı...

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINDA

Fed faiz kararı başta olmak üzere piyasalarda gözler bu hafta merkez bankalarında olacak.

16 Mart'ta Fed, 17 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. İngiltere ve Japonya'da da bu hafta içinde faiz kararlarını duyuracak.

İŞTE OLASI FAİZ TAHMİNLERİ!

TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Anket sonuçlarına göre, bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılması bekleniyor.

Fed'in faiz artış sayısı beklentisini artıran bankalar arasına JP Morgan da katıldı. Bankanın araştırma notunda, Fed'in yılın kalan döneminde yapacağı her toplantıda 25 baz puan faiz artışında bulunacağı öngörüldü.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlenmesini beraberinde getirirken, belirsizlik ortamında merkez bankalarının para politikalarına ne şekilde yön vereceği yakından takip ediliyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının yanı sıra enerji tedariki, enflasyondaki yükseliş ve büyümeye yönelik kaygılarla pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü.

Çin'de, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.