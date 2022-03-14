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    EkonomiKırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama! Büyük zam geldi, fiyatı 145 liraya kadar çıktı
    HaberlerEkonomi Haberleri Kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama! Büyük zam geldi, fiyatı 145 liraya kadar çıktı
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    Kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama! Büyük zam geldi, fiyatı 145 liraya kadar çıktı

    Kırmızı et fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Et fiyatları KDV indirimine rağmen son bir aylık dönemde yüzde 30’u aşan oranda zamlandı. Dana etinin kilogram fiyatı 90 liradan 120 liraya yükseldi. Bölgelere, market ve kasaplara göre değişiklik gösteren fiyatlar, şarküterilerde 145 liraya kadar çıkıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, sadece kırmızı ete değil, her şeye zam geldiğine dikkat çekerek, “Fiyatların nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Vatandaşın satın alama gücünün de bir sınırı var. Bu sınır aşıldı gibi geliyor bana.” dedi.

    14.03.2022 - 10:26 |
    Kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklama! Büyük zam geldi, fiyatı 145 liraya kadar çıktı

    Kırmızı et fiyatları son bir ayda üç kez zam gördü. Bu dönemde dana etin kilosu yüzde 33 artışla 90 liradan 120 liraya çıktı. Et fiyatı kasap ve marketlerde değişiklik gösteriyor. Bazı marketlerin şarküteri reyonlarında dana etinde 145 liraya kadar etiketler var.

    Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesiyle birlikte ilk aşamada et fiyatlarında bir miktar düşüş yaşanmasına rağmen, gelen zamlar KDV indirimini boşa çıkardı.

    Fiyat artışlarını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, sadece kırmızı ete değil, her şeye zam geldiğine dikkat çekerek, “Fiyatların nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Vatandaşın satın alama gücünün de bir sınırı var. Bu sınır aşıldı gibi geliyor bana. Biz asla bir fiyat artışı düşüncesi içinde değiliz. Durum sıkıntılı ve önümüz karanlık” dedi. Yalçındağ, özellikle son dönemde gelen zamlardan sonra fiyatların her hafta yukarı doğru gittiğini söyledi.

    Et satılmasa üretici hayvan kesemeyecek

    Kasaplar olarak, et satamadıkları noktada yeni ürün alamayacaklarını belirten Yalçındağ, bu durumun besiciyi de etkileyeceğini vurguladı. Sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirten ve yaklaşan Ramazan ayına dikkat çeken Yalçındağ, “Biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız parayla geçiniyoruz. Esas alamadığımız noktada biz neyle geçineceğiz. Öyle bir noktaya geldik ki artık büyük çaplı işletmelerin iki dudağının arasındayız. Memlekette küçük üretici diye bir şey kalmadı. 3 bin, 5 bin hayvan sahibi insanlar da istedikleri gibi yapıyorlar. Bu da bizim doğru bulmadığımız bir durum” ifadelerini kullandı.

    “18 milyon büyükbaş olsa, bu sorunu konuşmayız”

    Türkiye’de 18 milyon büyükbaş hayvanın 2,5 milyon ton et üretimi anlamına geldiğini ifade eden Yalçındağ, şöyle devam etti: “18 milyon büyükbaş hayvanın varlığından söz ediliyor. Öyle olsa, bu durumu yaşamayız. Sayılar tekrar bir kontrol edilmeli. Öyle bir şey de olduğunu düşünmüyorum, yani maalesef sayılar karar mercilerinin önüne doğru gitmiyor.”

    Diğer yandan üreticilerin 1 kilo süt sattığı zaman 1,5 kilogram yem alması gerektiğini ifade eden Yalçındağ, “Bugün süt fiyatıyla 800 gram yem alınıyor. Bu noktada et para ediyor, süt para etmediği için hayvanı kestiriliyor. Bu hayvanı kestirdiğinde danayı kim doğuracak? Mevzu, damızlık inekleri ayakta tutmak. Memleketimiz için daha uygun olan, kırmızı et ihtiyacını küçükbaş hayvanlardan sağlamaktır” dedi.

    Danada karkas kilogram fiyatının üç ay önce 45 TL iken bugün 85 TL olduğunu aktaran Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin, “Kuzu karkas ise 55 TL’den 100 TL’ye yükseldi. Kasap fiyatı kıyma et 65 liradan 130 TL’ye çıktı. Bu dönemde Arap ülkelerine canlı kuzu ihracatı yapılıyor. Oysa şu an sektörde çok büyük sıkıntı var” açıklamasında bulundu.

    Ete gelen zam besiciye yaramıyor

    Ete gelen 1 liralık artışın besilik dana fiyatını 500 lira artırdığına işaret eden Fazlı Yalçındağ, “Bir takım insanlar bunu hesap edemiyor. Esas problem burada, etin yüksek fiyattan satılması besicinin problemini çözmüyor. Hayvan kestirildiğinde, yerine bir hayvan almak durumda. Bunu 5 bin liraya almak yerine bu sefer 8 bin lira alacak. Yani kısır bir döngünün içerisine giriyoruz” şeklinde konuştu. Mehmet Hanifi Gülel/Dünya

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