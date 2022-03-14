Bitcoin Avrupa’da yasaklanıyor mu? Bitcoin ve Ethereum ne olur? Bitcoin için kritik gün!

Kripto para yatırımcılarını ilgilendiriyor! Kritik haftaya girildi. Kripto paralarla ilgili kritik karar bekleniyor. Yatırımcının gözü kulağı Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu oylamasına çevrildi. AB Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi önemli para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir kripto varlık düzenleyici çerçevesini bugün oylayacak. Peki, Bitcoin Avrupa’da yasaklanıyor mu? Bitcoin ve Ethereum ne olur? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? Btcoin bugün ne kadar? İşte detaylar…

BİTCOİN AVRUPA’DA YASAKLANIYOR MU?

AB Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi önemli para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir kripto varlık düzenleyici çerçevesini bugün oylayacak.

MiCA adlı yasanın son taslağına göre AB'de ihraç edilen veya ticareti yapılan kripto varlıklar minimum çevresel sürdürülebilirlik standartlarına konu olacaklar ve bu gerekliliklere uyumu sağlamak için aşamalı bir dağıtım planı oluşturacaklar.

Sektör temsilcileri, asgari sürdürülebilirliğe ve kullanıma sunma gereksinimlerine yapılan atıfın, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin kullanımını frenlemek veya yasaklamak için yapılan son dakika değişiklikleri gibi göründüğünü ifade ediyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM NE OLUR?

Ekonomist, Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Kripto paralar için kritik hafta başladı, bugün Avrupa Parlamentosu tarafından enerji yoğun kullanan Bitcoin başta olmak üzere iş kanıtı (proof of work) coinlerinin üretiminin ve kullanımın yasaklaması oylanacak. Oylama gayet kritik ve sürprizli geçecek. Parlamento taslağa karar verdikten sonra, Avrupa komisyonu, konsey ve parlamento arasındaki resmi bir müzakere turu olan bir üçlemeye geçilecek. Hali hazırda Rusya’ya yaptırımlar sebebiyle mercek altında olan kripto paraların böyle bir durumla karşılaşması ilk etapta tüm coinler için negatif olabilir ancak hisse kanıtı (proof of stake) mekanizması kullanan coinler açısından durum fiyat bakımından tekrar değerlendirilecektir. PoW coinlerinin başında Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum gelirken, PoS coinlerinin en bilinenleri ise Cardano, Avalanche, Solana ve Polkadot geliyor. Ethereum’un yol haritasında PoS’a geçme çalışması bulunsa da Bitcoin’de böyle bir çalışma bulunmuyor. Bunların yanı sıra SEC’in itiraz ettiği Ripple’ın adil savunması mahkeme tarafından kabul görüldü. Ripple zafere birer adım daha yaklaşırken, henüz fiyat hareketlilikleri tam yansımasa da XRP’de kendisini göstermeye başladı. Ripple ilk dava şokunda XRP fiyatı %75 oranında düşüş yaşamıştı. Tüm bunlarla beraber son olarak kurumsalların geçen hafta BAT ve FIL üzerine yoğunlaştığını da eklersek bugünkü bilgisel kısmı bitirmiş oluruz. Bitcoin’de teknik olarak yatay bölgede işlemler devam ediyor. 39.600 ve 40.300$ seviyeleri direnç gösterirken geri çekilmelerde de 36.800$ alt desteğimizi oluşturuyor. Bitcoin’de yönsüzlük devam ettiği için 39.500-39.600$ seviyesini kıramadığı takdirde yeniden aşağı dönüş yatay bölge içinde gerçekleşebilir." sözlerine yer verdi.