Merkez Bankası faiz kararı MART 2022 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta, hangi gün yapılacak? 2022 toplantı tarihleri!

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklayacak. Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısına çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılının üçüncü faiz kararı toplantısını 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirecek. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

MB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Anket sonuçlarına göre, bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılması bekleniyor.

Fed'in faiz artış sayısı beklentisini artıran bankalar arasına JP Morgan da katıldı. Bankanın araştırma notunda, Fed'in yılın kalan döneminde yapacağı her toplantıda 25 baz puan faiz artışında bulunacağı öngörüldü.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlenmesini beraberinde getirirken, belirsizlik ortamında merkez bankalarının para politikalarına ne şekilde yön vereceği yakından takip ediliyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının yanı sıra enerji tedariki, enflasyondaki yükseliş ve büyümeye yönelik kaygılarla pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü.

Çin'de, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.