THY'den flaş karar! İptal edildi, 16 Mart'a kadar...
Türk Hava Yolları (THY), 16 Mart 2022 tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarını iptal etti.
14.03.2022 - 14:46 |
THY'den yapılan açıklamada, "16 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.
16 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 14, 2022
Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz.
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