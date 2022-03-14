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    EkonomiTHY'den flaş karar! İptal edildi, 16 Mart'a kadar...
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    THY'den flaş karar! İptal edildi, 16 Mart'a kadar...

    Türk Hava Yolları (THY), 16 Mart 2022 tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarını iptal etti.

    14.03.2022 - 14:46 |
    THY'den flaş karar! İptal edildi, 16 Mart'a kadar...

    THY'den yapılan açıklamada, "16 Mart 2022 (dâhil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.

     

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