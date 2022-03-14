İş Bankası yeni kararı resmen duyurdu! Hesabı olanları kapsıyor: Taksitli nakit avans, EFT, havale...

Türkiye İş Bankası, ‘Müşteri Olmak İstiyorum’ özelliğiyle İş Bankası ailesine yeni katılan müşterileri için özel ayrıcalıklar hazırladığını açıkladı. Buna göre, İşCep’ten görüntülü görüşme ile şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan dakikalar içinde banka müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca havale ve EFT ücret istisnasından faydalanacak, nakit ihtiyaçları için bin 500 TL’ye kadar 5 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanma hakkı ve Pazarama Online Alışveriş Platformu’ndan indirim kuponu kazanacak.

200 LİRA MAXİPUAN KAZAMA FIRSATI

Ayrıca, yıl sonuna kadar İşCep’ten müşteri olarak İş Bankası kartlarına başvuran müşteriler, kartlarıyla tek seferde gerçekleştirecekleri ilk 200 lira ve üzeri alışverişlerinde 200 lira MaxiPuan kazanacak. Bunların dışından banka yıl boyunca müşterilere çeşitli ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğini aktardı. Ayrılı bilgi için bankanın internet sitesindeki kampanyalar bölümü ziyaret edilebilir.

ŞUBEYE GİTMEDEN İŞ BANKASI MÜŞTERİSİ NASIL OLUNUR?

Şubeye gitmeden banka müşterisi olabilirsiniz. Haftanın 7 günü 09:00 - 24:00 saatleri arasında müşteri temsilcilerine ulaşılabiliyor.

İşte adımlar:

-NFC özelliği olan cep telefonunuza İşCep'i indirip ana ekranda yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneğine tıklayın.



-Karşınıza çıkacak kısa başvuru formunu doldurun.



-Yeni tip TC kimlik kartınızdaki çipi telefonunuza taratın.



-Sonraki adımda “Yüz Tanımayı Başlat” butonunu tıklayın. Yüzünüzde hiçbir aksesuar olmadan yüzünüzü kameraya tanıtarak yüz biyometrisi doğrulamasını yapın.



-Ardından "Müşteri Temsilcisine Bağlan" butonuna tıklayın ve müşteri temsilcisi ile anında görüntülü görüşme yaparak müşteri olma sürecini tamamlayın.



-Cep telefonunuza gönderilecek geçici müşteri şifreniz ile hemen İşCep uygulamasına girebilirsiniz.

-Esnaf/gerçek kişi tacir/şahıs şirketi iseniz bireysel hesabın yanı sıra ticari hesabınızı da aynı zamanda açabilirsiniz.