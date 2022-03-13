Halkbank resmen duyurdu! Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, 31 Mart'a kadar...

Halkbank harekete geçti. Tarihler açıklandı. 31 Mart'a kadar başvuran ücret ödemiyor. Halkbank hesabı olan ya kredi kartı kullanan tüm müşteriler başka bir şart olmaksızın kampanyadan yararlanabiliyor. Araba sahibi milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Karayolları tarafından yapılan açıklamaya göre otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. 31 Mart’tan itibaren geçiş ücreti sadece HGS üzerinden alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır .İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan ücret ödeme sistemlerinden Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılıyor. Atık sadece HGS kullanılacak. Yeni sistem öncesi Halkbank tarafından HGS kampanyası başlatıldı. 8-31 Mart 2022 tarihleri arasında Halkbank şubelerine başvuranlar ücretsiz HGS etiketi alma imkanına sahip oluyor.

HGS KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank şubelerine başvurarak HGS kartınızı teslim alıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

HGS etiketi/kartı alabilmek için Halkbank hesabınız ya da kredi kartınız olması gerekiyor. Hesabınız veya kartınız yoksa HGS başvurusundan önce Halkbank şubelerinden hesap açtırabilirsiniz.

HGS ödemeleriniz için vadesiz hesabınızdan veya kredi kartınızdan otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

HGS bakiyeniz belirlediğiniz limitin altına düştüğünde, seçtiğiniz otomatik yükleme miktarı kadar bakiye HGS etiketinize/kartınıza yüklenir. Siz de HGS bakiyenizi kontrol etmek zorunda kalmadan rahatça seyahat edersiniz.

OTOMATİK YÜKLEME TALİMATI NASIL VERİLİR?

HGS etiketine/kartına otomatik yükleme yapılması için Halkbank kredi kartınızdan veya Halkbank hesabınızdan talimat verilebiliyor. HGS kartınızda geçiş ücretinizi karşılayacak bakiye bulunması gerekiyor. Dolayısıyla HGS kartınızı aldığınız sırada yükleme yapmanız, otomatik yükleme talimatı vermeniz, minimum HGS bakiyesi ve otomatik yüklenecek tutarları belirlemeniz gerekiyor.

HGS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

HGS'ler PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), üzerinde HGS logosu yer alan köprü ve otoyol gişelerinden beklemeden geçiş yapılmasına olanak veren yeni bir sistemdir.