SGK'dan yeni karar! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş kesintisi, geriye dönük ödeme ve...

SGK resmen duyurdu. Maaşlar kesiliyor. Geriye dönük ödeme talep ediliyor. SGK denetimlerinde 2021'de 36 bin kayıtdışı istihdam, 3.230 sahte işyeri, 106 bin sahte sigortalı ve 4.640 hileli boşanma tespit edildi. Vatandaşlar sahte işyerlerine karşı uyarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri kayıtdışı istihdam, sahte sigortalılık ve hileli boşanmaya yönelik denetim faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda 2021'de toplam 254 bin denetimde, 36 bin kayıtdışı istihdam, 3.230 sahte işyeri, 106 bin sahte sigortalı ve 4.640 hileli boşanma tespit edildi. Denetimlerle hem SGK'nın prim kaybı engelleniyor hem sosyal korumadan yoksun kişilerin hakları teslim ediliyor hem de SGK'nın haksız yere aylık ödemesi engelleniyor. Genellikle ihbar üzerine gerçekleştirilen kayıtdışı denetimlerinde bu kişilerin hem geriye dönük sigorta primlerinin yatırılması sağlandığı hem de tespit anından sonra kayıtlı çalışmaya başlıyorlar.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK

2021'de 3.230 sahte işyeri tespit edildi. Bu işyerlerinin tescili iptal edildiği gibi buralardan bildirilen sigortalılıklar da geçersiz sayıldı. Bu nedenle vatandaşların sigortalı gösterilme vaadine kanmamaları ve dolandırıcılara dikkat etmeleri gerekiyor. Sahte işyerleriyle birlikte 106.180 sahte sigortalı da tespit edildi. Özellikle pandemide hayata geçirilen bazı yardımlardan yararlanmak ya da prim teşvikleriyle bedel ödemeden emekliliğe ulaşmak için sahte sigortalılık yoluna başvuranlar, denetmenlerin radarına yakalandı. Bu gibi hakların sahte sigortalılıkla elde edilmesi mümkün olmadığı gibi bu yola başvuran kişiler için de sonuçları ağır oluyor.

EK GÖSTERGE TALEBİ

SGK denetmenleri salgında hem denetimlere devam edip, hem de İŞKUR'un kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarına destek oldu. Bu kapsamda pek çok önemli konuda denetim faaliyeti yürüten denetmenlerin hali hazırda yürütülen 3.600 ek gösterge çalışmasında mutlaka yer almaları gerek. 3.600 ek gösterge, denetmenlerin özlük haklarında çok önemli bir iyileşme sağlayacak.

HİLELİ BOŞANANIN AYLIĞI KESİLİYOR

Hileli boşanma da denetime takılan konulardan. Ölüm aylığı, evlendiği için kesilen kızlar, eşleriyle yaşamalarına rağmen boşanıyor. Bu duruma hileli boşanma deniliyor. Denetmenler 2021'de hileli boşanmada 5.759 denetim yaptı. Bu denetimlerin 4.640'ının sonucunda boşandığı eşiyle yaşadığı tespit edilenlerin aylığının kesilmesi önerilmiş.

TUZAĞA DÜŞMEYİN BORÇLU ÇIKARSINIZ

Sahte işyerleri üzerinden pek çok vatandaş dolandırılıyor. Özellikle doğum yapacak kadınlar ve emekli aylığı için prim gününe ihtiyacı olanlar, bu tip dolandırıcıların hedefinde yer alıyor. Vatandaşları para karşılığı sigortalı göstereceğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, sahte işyerleri üzerinden bu kişileri bir ay sigortalı gösterip prim ödüyor. Vatandaş da bir aylık sigortasının yattığını görünce inanıyor. Ancak daha sonra prim ödenmiyor ödense bile sahte işyeri tespiti yapıldığında bu sigortalılıklar iptal edildiği için vatandaş hem para kaptırıyor hem de borçlu çıkıyor. (Akşam / Okan Güray Bülbül)