Ücretsiz olacak! Cep telefonu kullanan milyonları ilgilendiriyor

Tamamen ücretsiz olacak. Milyonlarca tüketici için geçerli. TBMM Sanayi Komisyonunda, Tüketici Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sürüyor. Muhalefet tarafından, kullanılmayan telefon hatları ve yine faturasını ödemediği için kapatılan hatların yeniden açılması sırasında alınan ücretler gündeme getirildi. AK Parti kurmayları; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bu konuda çalışma yürüttüğünü belirterek, kullanılmayan telefon hatlarının iptal edilmesindeki 7 yıllık sürenin düşürüleceğini söyledi. Edinilen bilgilere göre bu sürenin 3 veya 2 yıl olarak belirlenmesi planlanıyor. Ayrıca ikinci el telefonların yenilenerek yeniden piyasaya sürülmesi uygulaması nedeniyle, ‘yenilenmiş ürün bilgi sistemi’ kurulacağını belirten AK Parti ekonomi kurmayları “Kullanılmayan hatlardaki kapatma süresinin düşürülmesi ile çalıntı ve klonlama gibi girişimlerinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Kurulacak sistem ile de bu telefonların takibi yapılacak. Bu çalışmalar yakında tamamlanacak” bilgisini verdi.

AÇMA-KAPAMA ÜCRETİNE SON

Bu arada komisyondaki görüşmelerde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, telefon hatları ve internet aboneliklerinde açma-kapama ücreti alınmamasına yönelik yeni bir yönetmelik hazırlandığını söyledi. Bilen “Çıkarılacak yönetmelikle, eğer ekstra bir hizmet gerektirmiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa, yani diyelim ki dijital ortamda bu işlem yapılabiliyorsa, bunun için açma-kapama ücreti alınmaması öngörülüyor. Adam faturasını ödememiş, telefonu kapanmış. Bunu internet üzerinden hallediyorsa, açtırıyorsa, bunun için ücret alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak” dedi. Mevcut uygulamaya göre kapanan telefon hatlarının yeniden açılması için GSM operatörleri vatandaştan 30-50 lira arasında değişen ücret talep ediyor.

CEZA ORANINI DÜŞÜRME ÇALIŞMASI

Öte yandan komisyonda muhalefet milletvekilleri tarafından, 15 gün içinde ödenmeyen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerine uygulanan 4 kat oranındaki cezanın 2 katına düşürülmesine yönelik bir önerge verildi. Bu önerge komisyonda kabul edilmedi. Ancak komisyon başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız “Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte konuyu görüşelim. Olgunlaştırma çalışması yapmayı öneriyorum” dedi. (Türkiye gazetesi)