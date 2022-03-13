GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBUDO seferlerine kar engeli
HaberlerGündem Haberleri BUDO seferlerine kar engeli
ABONE OL

BUDO seferlerine kar engeli

Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

13.03.2022 - 07:22 |
BUDO seferlerine kar engeli

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: ''saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)''.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü

ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı!

ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı!

Fiyatlar uçuşa geçti! Uçakla seyahat daha avantajlı hale geldi

Fiyatlar uçuşa geçti! Uçakla seyahat daha avantajlı hale geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü

İstanbul'da kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü

Sıradaki Haber
ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı!

ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı!

Sıradaki Haber
Fiyatlar uçuşa geçti! Uçakla seyahat daha avantajlı hale geldi

Fiyatlar uçuşa geçti! Uçakla seyahat daha avantajlı hale geldi

Sıradaki Haber
Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

Sıradaki Haber