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Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre ölçüldü.

13.03.2022 - 07:26 | | İHA
Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Bursa'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplanırken kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 7 dereceye kadar düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan ise 178 iş makinası ve kamyon, 508 personelden oluşan 100 ekip ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi.

Bursa kent merkezinde kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

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