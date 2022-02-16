3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama! Bakan duyurdu! Kamuda çalışan...

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Ek göstergede bugün önemli bir viraj dönülüyor. Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyelerinin artmasını sağlayacak düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubu çalışanını kapsayacak. Toplantı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesi hepimizin bildiği gibi açık bir temenni olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da teknik çalışmalarını bakanlığımızın bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil. Diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için de. Kamuda çalışan herkesin de bu sorunun çözümüne dönük beklentileri var.

Belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücretler ve emeklilikte dahil olmak üzere kamu personelinin sorunu farklı düzenlemelerle içinden çıkılamaz hale gelmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar kamu personelimizin adil bir şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden küresel pandemi kriziyle karşı karşıyayız. Salgın hala çeşitli varyantlarla etkisini devam ettiriyor. Bunun sağlık boyutu var bir de toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları var. Bu sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, enerji fiyatlarının dünyada meydana getirdiği maliyet artışları, lojistik problemlerin ortaya çıkışı tedarik zincirindeki kopuş dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine neden olmuştur. Bu Türkiye’ye de yansımıştır. Türkiye yaklaşık 800 milyar dolarlık bir ekonomidir. Türkiye’nin ekonomik problemlerinin aşılması konusunda önemli adımlar atıyoruz.

Son açıklanan sanayideki büyüme Türkiye’nin nasıl büyüdüğünü gösteren niteliktedir. Makro göstergelerin hepsine baktığımızda sanayiye dayalı büyüme her ay 20 milyar dolarlık gerçekleşme oranı tüm bunlar Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir makro istikrara sahip olduğunu göstermektedir.

Çalışma Bakanlığı her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli olan bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız yaklaşımla yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikalar sokarak toplumun krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirler aldık.

"İLAVE YAPACAĞIZ"

Enflasyon farkını kamu sözleşmesinde söz konusu edilen farkı vermekle kalmadık. Aynı zamanda sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimiz, memur emeklilerimizi, 1500 olan en düşük emekli maaşını 2500 liraya çıkararak tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil biz ilave yapacağız.

Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bu sene içerisinde çözeceğini söyledi. Komisyonda meseleler ele alınacak. Kamu kuruluşlarının önerileri değerlendirilecek ve komisyon kararını birkaç toplantı içerisinde alacak. Bunun adil bir çözüm içerisinde olacağını belirtmek isterim.

3600’ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen’in bu konuda söyleyecekleri vardır. Sayın Genel Başkana sözü vereceğim ve ardından komisyonun çalışma yöntemini belirleyeceğiz. Bundan sonraki toplantımız basına kapalı olacaktır."

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Bakanım, kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri, bugün burada 3600 ek gösterge ile ilgili komisyonun başlangıcı için bir araya geldik. Toplu sözleşme kararı çerçevesinde bir araya gelip uzlaştığımız ancak 1’inci yarısında bitime konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir toplantı yapıyoruz.

Toplu sözleşmemizde vaat olan 3600 ek gösterge konusunu karara dönüştürdük bu siyaset mekanizması açısından kıymetlidir diye düşünüyorum. Artık 3600 beklentisi takvim çerçevesinde hayata geçecektir.

Kararımız çok nettir. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesiyle geniş bir çerçeve ortaya koyduk. Belli aralıklarla oluşan omurga bozuklukları nedeniyle adaletin tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Bugün besmeleyi çekiyoruz. Toplu sözleşme kararı gereği komisyon çalışması başlayıp 2022 yılı içerisinde tamamlanan bir ödemelendirme yapmıştık. Bugün tekrar bir araya geleceğiz bugün 3600 ek gösterge ile ilgili toplanmış bulunuyoruz."

3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

EMEKLİLİKTE ÜCRET KAYBI SONA ERİYOR

Öte yandan bakanlık çalışmasına göre kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme çalışan ile emekli arasında ücret kaybını da giderecek.

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE EK GÖSTERGE BELİRLENECEK

Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfında görevli kamu personeli için de eğitim durumuna göre ek gösterge belirlenecek. Şube müdürü unvanlı kadronun ek göstergesinin de hiyerarşik konum dikkate alınarak 3600'e, daire başkanlarının ek göstergesinin de 4800'e çıkarılması planlanıyor.

EK GÖSTERGE CETVELİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Milyonlarca memurun kazancını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi yaşama geçtiğinde öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek.

Emekli aylığı, ikramiye artışı ile birlikte kamuda yükselmenin de önü açılacak. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1150 lira, ikramiyesi de 37 bin lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.