1650 lira ödeniyor her ay! Hesaba yatırıldı, bakan duyurdu..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödendiğini bildirdi.

Bakan Yanık, çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine önem verdiklerini ifade etti. Bakanlığın çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sağladığını belirten Bakan Yanık, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını vurguladı.



SED kapsamındaki her bir çocuk için aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon TL SED’i hesaplara yatırdık.” dedi.

Bakan Yanık, “SED’den yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz. Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.