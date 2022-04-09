Mobil tarifelere zam mÄ± geldi, yÃ¼zde 52.5 zam mÄ± geldi YurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cret ne kadar oldu, kaÃ§ TL

Mobil iletiÅŸimde uygulanan Ã¼cret tarifesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. BTKâ€™nÄ±n EriÅŸim ve Tarifeler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kurul kararÄ±na gÃ¶re mobil ÅŸebekelerden yapÄ±lan yurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cret 87.53 kuruÅŸtan 1.23 TLâ€™ye yÃ¼kseldi. BÃ¶ylece yurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cretinin dakikasÄ± son bir yÄ±lda yÃ¼zde 52.5 artmÄ±ÅŸ oldu.

YURTÄ°Ã‡Ä° ARAMALARDA AZAMÄ° ÃœCRET NE KADAR OLDU?

YurtdÄ±ÅŸÄ± aramanÄ±n dakika Ã¼creti 12.23 TL'ye yÃ¼kseltilirken, hat devir Ã¼creti 23.32 TL'ye, numara deÄŸiÅŸikliÄŸinin ve SIM kart deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã¼creti 53.20 TL'ye, aÃ§ma /kapama Ã¼creti 54.27 TL'ye, yurtdÄ±ÅŸÄ± mesaj Ã¼creti ise 88.49 TL'ye Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

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