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    EkonomiMobil tarifelere zam mÄ± geldi, yüzde 52.5 zam mÄ± geldi? Yurtiçi aramalarda azami ücret ne kadar oldu, kaç TL?
    HaberlerEkonomi Haberleri Mobil tarifelere zam mÄ± geldi, yüzde 52.5 zam mÄ± geldi? Yurtiçi aramalarda azami ücret ne kadar oldu, kaç TL?
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    Mobil tarifelere zam mÄ± geldi, yüzde 52.5 zam mÄ± geldi? Yurtiçi aramalarda azami ücret ne kadar oldu, kaç TL?

    Mobil tarifelere yÃ¼zde 52, 5 zam mÄ± geldi? Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) tarafÄ±ndan mobil tarifelere yÃ¼zde 40 zam yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, mobil ÅŸebekelerden yurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cret dakikada 87.53 kuruÅŸtan 1.23 TL'ye yÃ¼kseldi. Peki, YurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cret, hat devir Ã¼creti, numara ve sim kartÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi, aÃ§ma /kapama Ã¼creti ve yurt dÄ±ÅŸÄ± mesaj Ã¼creti ne kadar oldu, kaÃ§ TL?

    09.04.2022 - 09:56 |
    Mobil tarifelere zam mÄ± geldi, yüzde 52.5 zam mÄ± geldi? Yurtiçi aramalarda azami ücret ne kadar oldu, kaç TL?

    Mobil iletiÅŸimde uygulanan Ã¼cret tarifesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. BTKâ€™nÄ±n EriÅŸim ve Tarifeler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kurul kararÄ±na gÃ¶re mobil ÅŸebekelerden yapÄ±lan yurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cret 87.53 kuruÅŸtan 1.23 TLâ€™ye yÃ¼kseldi. BÃ¶ylece yurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cretinin dakikasÄ± son bir yÄ±lda yÃ¼zde 52.5 artmÄ±ÅŸ oldu.

    YURTÄ°Ã‡Ä° ARAMALARDA AZAMÄ° ÃœCRET NE KADAR OLDU?

    YurtdÄ±ÅŸÄ± aramanÄ±n dakika Ã¼creti 12.23 TL'ye yÃ¼kseltilirken, hat devir Ã¼creti 23.32 TL'ye, numara deÄŸiÅŸikliÄŸinin ve SIM kart deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã¼creti 53.20 TL'ye, aÃ§ma /kapama Ã¼creti 54.27 TL'ye, yurtdÄ±ÅŸÄ± mesaj Ã¼creti ise 88.49 TL'ye Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

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    Mobil tarifelere zam mÄ± geldi, yÃ¼zde 52.5 zam mÄ± geldi YurtiÃ§i aramalarda azami Ã¼cret ne kadar oldu, kaÃ§ TL

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