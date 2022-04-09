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    EkonomiTurizmde kredi desteği! Rus turist getirene destek yağacak
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    Turizmde kredi desteği! Rus turist getirene destek yağacak

    Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörüne yansımasını bertaraf edecek üç aşamalı formül devreye giriyor: Rusya’daki Türk tur operatörlerine KGF destekli 300 milyon $’lık kredi sağlanacak. THY ile 1.5 milyonluk koltuk anlaşması yapıldı. Yeni havayolu şirketi kurulması planlanıyor. Bu kapsamda Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren, Anex, Pegas ve Coral gibi şirketler başta olmak üzere Rusya merkezli Türk tur operatörlerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi desteği sağlanacak. Toplam 300 milyon dolarlık kredi paketiyle zor durumda kalan bu operatörlere destek verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı-, Kredi Garanti Fonu ve bankaların çalıştığı destek paketinin mayısın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

    09.04.2022 - 09:06 |
    Turizmde kredi desteği! Rus turist getirene destek yağacak

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Türk turizm sektörü en önemli iki pazarında sıkıntıya girince hükümet devreye girdi. Edinilen bilgiye göre; sorunları aşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı. Rusya'dan turist getirmek için üç aşamalı yol haritası devreye alındı.

    300 MİLYON DOLARLIK KREDİ

    Bu kapsamda Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren, Anex, Pegas ve Coral gibi şirketler başta olmak üzere Rusya merkezli Türk tur operatörlerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi desteği sağlanacak. Toplam 300 milyon dolarlık kredi paketiyle zor durumda kalan bu operatörlere destek verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı-, Kredi Garanti Fonu ve bankaların çalıştığı destek paketinin mayısın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

    THY İLE KOLTUK ANLAŞMASI

    Rusya'da ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargolar en çok havayolu şirketlerini etkilemiş durumda. Sigorta kapsamından çıkarılan havayolu şirketleri, uçuşlarını da askıya almak zorunda kaldı. Hal böyle olunca Rusya bayraklı Türk şirketlerinin ülkemize uçak yoluyla turist getirmesi zora girdi. Bu sorunun çözümü için Anex, Pegas ve Coral gibi dev tur operatörleri uzun zamandır Türk Hava Yolları (THY) ile görüşme halindeydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bu tur operatörlerinin THY ile bir araya gelerek koltuk anlaşması sağladığı öğrenildi.

    Turizmde kredi desteği Rus turist getirene destek yağacak

    2 MİLYON TURİST TAŞINACAK

    Bu kapsamda THY, bu üç şirkete 1.5 milyon koltuk ayırdı. Pegasus Havayolları ile Rus yapımı uçaklarla uçacak olan Rusya'daki özel havayolu şirketlerinin de 500 bin turist taşıması bekleniyor. Böylece, bu yıl için 2 milyon Rus turist sayısı garanti altına alınmış olacak. Rusya'dan gelecek turist sayısını artırmak için yeni bir havayolu şirketinin kurulması da gündeme geldi. Antalya merkezli kurulması planlanan ve sadece Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyacak olan havayolu şirketi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı.

    HAVAYOLU ŞİRKETİ KURMA PLANI

    Bu şirketin kurulması için gerekli kredi desteği sağlanacağı da belirtiliyor. Bu şirket kurulabilirse ilave 1 milyon turistin daha getirilebileceği belirtiliyor. Böylece Rus turist sayısının bu yıl 3 milyona çıkması öngörülüyor.

    BU YIL 7 MİLYON RUS TURİST BEKLENİYORDU

    2017 yılından beri Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında zirvede olan Rusya, 2021'de de liderliği elden bırakmadı. Geçen yıl ocak-aralık döneminde 4 milyon 694 bin 422 turist gönderen Rusya'dan bu yıl 7 milyon ziyaretçi bekleniyordu. Ukrayna ile yaşanan savaş öncesinde, yılın ilk iki ayında da veriler 7 milyon Rus turist umudunu perçinliyordu. Buna göre bu yılın ocak-şubat döneminde gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 39 arttı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte bu sayıda mart ayında düşüş görüldü.

     

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