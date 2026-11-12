Hapishanede filizlendi, Sinop'un simgesi oldu

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Sinop'ta kotra yapılmasının tesadüf olmadığını, İsmail Engin'in çalışmasını okuyunca daha iyi anladım. Engin'e göre bu zanaat, kentin konumunun doğal bir sonucu. Sinop bir yanda Anadolu'nun Karadeniz kıyısındaki tek doğal limanına, diğer yanda ormanla kaplı dağlara yaslanıyor. Burada büyüyen biri, denizcilik terimlerini de ağaç işçiliğini de çevresinden öğreniyor.



Engin'in dikkat çektiği bir ayrıntıyı da not etmek istiyorum. Sinop'ta gerçek kotra yapan bir tersane yok. Yapılan iş, tekne maketi üretmekle sınırlı bir el sanatı. Üstelik tek bir ustadan her şey öğrenilmiyor. Gövdesinden yelkenine, kamarasından donanımına kadar her aşamanın inceliği ayrı ayrı öğreniliyor.