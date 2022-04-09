Çekçekçiler belediye işçisi oluyor! Kimlik ve üniforma zorunluluğu geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yakında son halini alacak çalışması kapsamında, atık toplayıcılara kimlik ve üniforma verilerek hem yaptıkları işe resmi statü kazandırılacak, hem de kayıtdışı çöp toplanmasının önüne geçilecek.

İlçe belediyelere bağlı olarak çalışacak olan atık toplayıcılar için her ilçe belediyesi tarafından kontenjanlar belirlenecek. Belediyelerden herhangi bir ücret almayacak olan atık toplayıcılar, topladıkları atıkları satarak kendi geçimlerini sağlayacaklar. Atık toplayıcıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için de belediye tarafından sosyal güvence kapsamına alınmaları gündemde.

Bölge anlaşmazlığı

Taslak çalışmada yer alan ve her atık toplayıcı için ilçelerde belirli bir faaliyet bölgesi çizen düzenlemeye ise atık toplayıcılarının karşı çıktığı öğrenildi. Bağlı bulundukları ilçe sınırları içerisindeki her yerde atık toplayabilmeyi isteyen atık toplayıcılar, sadece belirli bir bölge içinde faaliyet göstermek istemiyor.

Hastane atıkları yakılacak

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın; maske, kimyasal malzeme, test kiti, ilaç gibi evsel tıbbi atıkların bertarafı için de yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Taslağa göre, atık toplayıcıların hayatını da riske atan tıbbi atıklar için her bina ve siteye beyaz kutular yerleştirilecek. Tıbbi atıklar için de yeni bir plan gündemde. Buna göre, gömme yönteminin pahalı ve çevre açısından sakıncalı olduğunu öngören bakanlık, yakma tesislerini teşvik ederek tıbbi atıkların imha edilmesini sağlayacak.