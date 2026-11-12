Fındığa alternatif olarak yetiştirdiler! Daha dalındayken kapışılıyor: Maliyeti düşük, kazancı katlıyor

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Ordu'da üreticiler, son 5 yılda kent ekonomisine 1 milyar 591 milyon lira katkı sağlayan kivide hasada hazırlanıyor. Fındığa alternatif olarak yetiştirilen ve henüz dalındayken satılan Ordu kivisinden bu yıl yaklaşık 9 bin ton rekolte bekleniyor.Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 2021'de 4 bin dekarda 8 bin 530 ton, 2022'de 11 bin ton, 2023'te 5 bin 469 ton, 2024'te 8 bin 560 ton ve 2025'te ise 6 bin 220 ton kivi üretildi.