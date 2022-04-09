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    EkonomiAltın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...
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    Altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Altında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Uzman isimden önümüzdeki döneme ilişkin önemli tahminler geldi. Yatırım yapmak isteyen ya da altınlarını satacak vatandaşlar 'Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi yoksa düşecek mi?' sorularını araştırıyor. Nisan ve mayıs ayları için tahminler geldi. Altın, Fed tutanaklarına rağmen seyrini koruyor. Analistler, altın fiyatlarının burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor. Altını düşürecek ya da yükseltecek faktörler olmak üzere iki senaryo öne çıkıyor. Analistler altın yorumunda altın fiyatlarında bir süre daha dalgalanmanın devam edeceğini öngörüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları ne oldu? Güncel altın fiyatları ve son gelişmeler...

    • 09 Nisan 2022 - 10:01 • Son Güncelleme:
    • 09 Nisan 2022 - 10:01 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri... Altın fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğruyor. Fiyatları etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları da etkili. Altına olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlıyor ve satın alım sonrası fiyatta yükseliş olurken, talebin azalması ise fiyatların düşmesine neden oluyor. Altın fiyatlarına ilişkin tahminler neler? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte güncel altın fiyatları ve değerlendirmeler...

    2Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Piyasaların takip ettiği Fed tutanakları, bilanço daraltımına mayıs ayında başlanmasının uygun olacağı yönünde genel olarak anlaşma sağlandığını gösterdi. Birkaç üye; savaşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin, aşağı yönlü büyüme risklerinden daha önemli olduğuna karar vererek 50 baz puan faiz artışı beklentisini güçlendirdi.

    3Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Analistler, Fed’e rağmen fiyatların burada kalabilmesinin teknik avantaj sağladığını söylüyor.

    4Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Commerzbank analistleri, “Doların sağlam duruşu ve yüksek reel faiz oranları, şu anda altında yükselişi engelliyor. Yine de artan reel faiz oranlarına rağmen altının yerini koruması güç göstergesidir” diyor.

    5Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    ANZ Bank da “Jeopolitiğin piyasaya hakim olması nedeniyle güçlü doların etkisi azalacak. Altının yıl boyunca 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

    6Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu, altının bu işlem aralığını 1.900-1.950 dolarda tutacak. Analist, fiyatların buradan muhtemelen 1.975 dolara bile gidebileceğini belirtiyor.

    7ALTINDA İKİ SENARYO

    ALTINDA İKİ SENARYO

    Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

    8Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

    9Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi. Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamaları:

    10Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    "Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı. 'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.

    11MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    MAYIS AYI İÇİN UYARDI

    Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum."

    12Altın fiyatlarında son dakika Altın fiyatları yükselişe geçti, uzman isimden kritik tahmin geldi, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, “Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına da dikkat çekti.

    13ALTIN FİYATLARI NE KADAR GRAM ALTIN

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN

    ALIŞ: 922,42

    SATIŞ: 922,58

    14ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 1.469,06

    SATIŞ: 1.502,19

    15YARIM ALTIN FİYATLARI

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 2.928,93

    SATIŞ: 3.004,37

    16TAM ALTIN FİYATLARI

    TAM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 6.059,86

    SATIŞ: 6.210,88

    17CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

    CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

    ALIŞ: 6.091,00

    SATIŞ: 6.183,00

    18ONS ALTIN FİYATLARI

    ONS ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 1.948

    SATIŞ: 1.948

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