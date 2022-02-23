100 TL ve 50 TL'lik yeni banknotlar geliyor! Merkez Bankası duyurdu, bugün...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duyurdu. 100 TL ve 50 TL'lik yeni banknotlar tedavüle verilecek. Bugün itibarıyla piyasaya sürülecek yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda TCMB'deki yeni yöneticilere ait imzalar bulunacak.
23.02.2022 - 11:03 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.
Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.
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