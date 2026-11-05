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GündemAğrı'da sonbaharın en güzel hali! Derecek Yaylası'ndaki menderesler büyüledi
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Ağrı'da sonbaharın en güzel hali! Derecek Yaylası'ndaki menderesler büyüledi

05.11.2026 - 10:39Güncellenme Tarihi:

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Derecek Yaylası'ndaki menderesler, sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturuyor.

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1Ağrı'da sonbaharın en güzel hali! Derecek Yaylası'ndaki menderesler büyüledi

İlçenin kuzeyinde zengin bitki örtüsüne sahip Derecek Yaylası ve Balık Gölü çevresinde kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, her mevsim ilgi görüyor.

2Ağrı'da sonbaharın en güzel hali! Derecek Yaylası'ndaki menderesler büyüledi



İlkbaharda eriyen kar sularıyla beslenen volkanik platolar üzerinde oluşan menderesler, yaz mevsimi boyunca geçimini hayvancılıkla sağlayan göçer ailelere ev sahipliği yapıyor.

Hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve kilometrelerce uzunluğa sahip menderesler, ovada kıvrımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

3Ağrı'da sonbaharın en güzel hali! Derecek Yaylası'ndaki menderesler büyüledi



Kışın kar altında kalan, ilkbaharda da rengarenk çiçeklerin açtığı mendereslerin çevresindeki otlar da sonbaharda kurumaya başladı.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen menderesler, dronla görüntülendi.

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