Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 1 Mart'ta başlıyor, ek indirim...

Elektrik faturaları ile ilgili harekete geçildi. Ek indirim geliyor. Tüm tüketicileri çok yakından ilgilendiren gelişmenin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin de katıldığı toplantıda alternatif çalışmalar masaya yatırıldı.

ELEKTRİK FATURASINDA ALTERNATİFLER MASADA

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. Esnafın elektrik maliyetini düşürmek için kademeli tarife uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

YÜZDE 25'İ BULAN BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede elektrik birim maliyeti 2.06 TL'ye düşecek. Böylece esnafın elektrik birim maliyeti konutların ikinci kademesine çekilecek.

AYLIK TÜKETİM MİKTARI BELİRLENECEK

Farklı esnaf gruplarının aylık ortalama tüketim rakamları birbirinden farklı. Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinden kırılımları istedi.

Aylık 100 kilovatsaat ila 3 bin ve üstü kilovatsaatlik elektrik tüketen esnaf grupları çıkarılıyor. Buna göre, kademeli tarifede günlük tüketim miktarına karar verilecek.

YENİ KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANABİLİR

Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor.

1 MART İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Elektrikte faturalara yansıyacak ve vatandaşları pandemi koşullarının getirdiği enerji piyasası artışlarından koruyacak yeni indirimli tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞA ELEKTRİK YARDIMI

Öte yandan elektrik fatura desteği, dar gelirli ve ekonomik durumu nedeniyle faturalarını ödemekte zorluk çeken hanelere aile bazında veriliyor. Bu çerçevede hane içi geliri kişi başına asgari ücretin 4'te 1'inden az olan (2022 yılı için 1.062,50-TL) aileler, fatura desteğinden yararlanabilecekler. Fatura desteği, ailedeki birey sayısına ve elektrik tüketim miktarına göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte faturanın %25'i ila yarısına kadar değişen tutarlarda devlet desteği sunuluyor.

ELEKTRİK DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor. Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.