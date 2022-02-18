Doğalgaz desteği başvuru e devlet ekranı! e-devletten doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

Doğalgaz desteği başvuru süresinin detayları netleşti. Doğalgaz desteği başvurularının e devlet üzerinden yapılıp yapılmadığı merak edilirken, desteğin ne zaman başlayacağı ve kimlerin destekten yararlanacağı gibi detaylar da sorgulanıyor. Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir. Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar, kimlere verilecek? İşte Doğalgaz desteği e devlet başvuru sayfası…

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söylemişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği için başvurular bugün başlayacak ve ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU E DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecek.

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Doğalgaz yardımı başvuru şartları Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından belirlenecek. Henüz şartlar belirlenmedi, başvuru şartlarının belirlenmesi durumunda paylaşılacak.