Altın fiyatlarında son dakika tahmini! Tarih verildi tersine dönecek, gram altın 1000 lira...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Kritik karar için tarih verildi, hayati önem taşıyor. Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasıyla küresel çapta yeni bir krizin fitili ateşlenmiş oldu.

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerini artırması ve Rus yanlısı ayrılıkların bağımsızlığını tanıması Ukrayna’ya olası bir işgal girişimini ihtimalini kuvvetlendirdi. Rusya’nın kararı sonrası ABD ve Avrupa yaptırımları açıkladı. Rus bankaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimler hedef alınırken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını ‘işgal başlangıcı’ olarak nitelendirdi.

PİYASALAR FED’İ BEKLİYOR

Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında gerçekleştireceği faiz artışı piyasalar için hayati önem taşıyor. Fed beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirmesi durumunda dolar küresel çapta değer kazanır ve altın fiyatlarında baskı artar. Bunun tersi bir durumda ise altında yükseliş sürebilir.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte 1918 dolara kadar yükseldi. 8 ayın zirvesini yenileyen ons altın 1907 dolardan kapandı.

Bugüne 1899 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1896 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1895 dolar, en yüksek ise 1903 dolar seviyeleri görüldü.

Son günlerde altın fiyatlarında Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler fiyatlanırken, piyasadaki karışık seyir yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.









GRAM ALTIN İKİ AYIN ZİRVESİNDEN YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Yurt içinde ise ons altındaki fiyat hareketleri gram altına yansıyor. Geçtiğimiz güne 840 liradan başlayan gram altın 850 liraya kadar çıkarak 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 841 liradan kapandı.

Bugüne 841 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif geri çekilerek 840 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 836 lira, en yüksek ise 844 lira seviyeleri görüldü.

"BU YIL RAHAT BIRAKMAYACAKLAR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Kritik bir sürece girildiğine ve piaysalarda artık rahatlık olmayacağına dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:

Geçen hafta piyasalarda ciddi bir gerginlik vardı. Neymiş, Rusya Ukrayna savaşı çıkacakmış piyasalarda kaos havası olacakmış. Geçen hafta verdiğim bütün mesajlarda bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu bir algı operasyonu olduğunu sık sık ifade ettim.



Salı günü vuracaklardı, vurmadılar. Çarşamba günü vuracaklardı vurmadılar. Hafta sonu yine son dakika haberleriyle şu kadar asker öldü, burayı vurdular diye bir ton haber akışlar geldi. Bunu daha öncede söyledim, bu yıl hiç bir yatırımcıyı rahat oturtmayacaklar.

ALTINI OLANLARI UYARDI

Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın.

Ne bir savaş çıktı ne de fiyatlarda agresif şekilde bir dalgalanma oldu. Sadece emtia fiyatlarına bilerek ve isteyerek ralli yaptırdılar. Daha sonra da bir bakıyorsunuz görüşmeler devam edecek; Biden ve Putin telefon görüşmesi yapacak diye haber akışı geliyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Fed’in yıl içinde 0.50 ya da 0.25 oranlarında yaklaşık 5 kez faiz artırması bekleniyor. Bu durumda yılsonunda faiz oranı yüzde 2’lere çıkacak. Ancak ABD’nin yıllık enflasyonu yüzde 7.5 ve bunun artması bekleniyor. Çünkü lojistik sıkıntıları, çip krizi ve tedarik sorunları devam ediyor. Bu durum da yatırımcıyı altına yönlendiriyor” dedi.

PARASINI KORUMAK İÇİN

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, “ABD’de enflasyonu düşürmek zor görünüyor. Fed’in faiz artırımını beklentiler yönünde yapması halinde yani faiz yüzde 2’lerde kalırsa, enflasyona karşı negatif bir getiri sağlayacağından yatırıcımların altına olan talebi devam edecektir. Yani nasıl ki bizim ülkemizde yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için insanlar altına yöneliyorsa tüm dünyada da böyle olacak” diye konuştu.

RUSYA OLAYI ETKİLİYOR

Rusya krizinin de altında etkili olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Ama Rusya krizi olmasa bile yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 1.950-2 bin seviyelerine yükselmesini bekliyorum. Ayrıca Rusya olayıyla ilgili gerginlik devam ederse ons altın yılsonunda 2 bin 250 dolara ulaşabilir. Çünkü Rusya-Ukrayna krizi Avrupa’da gaz sıkıntılarına neden olacaktır, bu durum da enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu tetikleyecek ve altının yükselmesine neden olacak.”

GRAM ALTIN NE ZAMAN 1000 LİRA OLACAK?

Yurtiçindeki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırımtürk, şöyle devam etti:“Doların 13.50 lira seviyelerinde yatay seyrine devam etmesi bekleniyor. Bu durumda yurtdışında altının ons fiyatı yükselirse gram altın da 850 lira olabilir. Ancak mart sonunda Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları ilk 3 aylık süresini doldurmuş olacak. Bu hesaplarda parası olan insanlar sistemden çıkarsa dolar 14 lirayı görebilir. Ozaman da gram 900 liraya yükselir. Bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesi aşılırsa gram altının yılsonunda 1.000 lirayı tekrar geçeceğini düşünüyorum.”

DURGUNLUK RİSKİ

Altının bu haftaki yüzde 3’lük rallisine rağmen piyasalarda, “ABD ile Rusya arasındaki gerilim azalmaya başlarsa değerli metal bu ivmeyi sürdürebilir mi?” soruları yankılanmaya başladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Piyasa Analisti Neils Christensen, “Daha önce de belirttiğim gibi, güvenli liman varlığı olarak altın satın alma taraftarı olmamamın nedenlerinden biri de bu” dedi. Ayrıca, enflasyonun piyasaların üzerinde gezinen ve küresel ekonomiye zarar veren kara bir bulut olarak kaldığı için bu sefer biraz farklı hissettirdiğini de belirtti.

ALTIN, ZİNCİRİ KIRDI MI? FİYATLAR NEREYE GİDER?

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl ‘Altın, zinciri kırdı mı? Fiyatlar nereye gider?’ başlıklı yazısında altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Gram altının, uzun süredir doları takip ettiğini hatırlatan Bingöl, şu ifadeleri kullandı: Geçen yıl eylül ayından itibaren başlayan ve aralık sonuna kadar devam eden "dolara bağlı hareketlilik" sırasında, gram altında da kabaca 485-1.060 hareketi yaşandı. ‘20 Aralık Kararları’nın ardından fiyatlar 'ara'yı buldu. Ocak başından bu yana da "aşağıda 750 TL, yukarıda 810 TL bandında yatay hareketler" gözleniyordu.

Ekonomi yönetiminin "dövizde stabiliteyi sağladık" diye açıkladığı bu süreçte gram altın da gözünü 'ons'a çevirdi. Nitekim 'ons'ta son günlerde yaşanan hareketlilik, gram tarafına da yansıdı. 750-810 yatay bandı yukarı yönlü kırıldı. Geçen hafta gram altın yaklaşık yüzde 3,5 primle 833 TL'den kapandı. Şüphesiz son 5 işlem gününde 'ons'ta yaşanan 1.840-1.900 hareketi bu primlenmede etkili oldu. 30 Ocak tarihli yazımızda "Dipte avlanırken ons oltaya takılır mı?" diye sormuştuk. 1.800 doların altında 'ons'un diplere yakın durduğunu, bu seviyelerde çok da kalıcı olmayacağını ifade etmiştik.Peki şimdi ne olacak? Altında yükseliş devam edecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? Fiyatları etkileyen başlıca şartlara bakarak bu soruların cevabını bulmaya çalışalım...

1- JEOPOLİTİK RİSKLER

Dünyanın stratejik bölgelerinde yaşanan politik gerilimler, yatırımcılarda risk algısını her zaman düşürür. "Güvenli liman" ihtiyacı artar. Rusya-Ukrayna gerilimi de tam olarak bu şekilde fiyatlara yansıyor. Sıcak çatışmaya dönmeyen ancak gelen açıklamalarla "sıcak tutulan" bu gündem, 'ons'ta geçen hafta gerçekleşen 1.840-1.900 hareketinin sebeplerinden biri oldu. Batı ile Rusya arasında tarihî süreçte de zaman zaman yaşanan "jeopolitik tansiyonun yüksek seyredeceği" bir dönemdeyiz. "Sıcak çatışma riski" tam anlamıyla ortadan kalkmadıkça ve sağduyulu açıklamalarla diplomatik temaslar galip gelmedikçe, 'ons' altına ilgiyi diri tutacak bir gündem bu...

2- PARASAL GENİŞLEME

ABD Merkez Bankasının bütün yetkilileri marttan itibaren faiz artışına başlayacaklarını vurguluyor. İngiltere başladı... Yaz aylarından itibaren de Avrupa'nın başlaması bekleniyor. Normal şartlarda para musluklarının kısılacağı dönemlerde altın (ons) fiyatları baskı altında kalır. Ancak bu denklem bu defa bozuluyor. Çünkü ons zaten aylardır "rezerv merkez bankaları faiz artıracak" diye 1.800 doların altında "dip çalışması" yaptı. Burada bir piyasa gerçeği işledi. Beklenti önceden fiyatlandı. Gerçekleşme yaklaşınca da, FED riski baskı unsuru olmaktan çıkmaya başladı. Denklemi bozan bir diğer önemli unsur da küresel enflasyonun yüksek seyretmesi... Getiri arayışı ve enflasyondan korunma aracı olarak da 'ons'un öne çıktığını görebiliyoruz.

3- DÖNEMSEL TALEPLER

İlkbahar ve yaz aylarına doğru özellikle fiziki altında küresel bir talep artışı yaşanır. Şu anda böyle bir dönemin hemen öncesindeyiz. Hindistan ve Çin'de, pandeminin de etkisini azaltmasıyla birlikte düğün ve kutlamaların artması öngörülüyor. Sadece geçen yıl bahar ve yaz dönemi ağırlıklı olmak üzere bu iki ülkeden toplam 1.200 tona yakın altın talebi geldi. Altın piyasalarında en az Ukrayna gerilimi kadar, geçen yılki gibi bir Asya talebi de fiyatlanıyor gibi görünüyor.

SONUÇ: Yukarıda saydığımız teknik ve temel şartlar elverdiği için altın (ons) fiyatlarında bir yolculuk başladı. Muhtemel hareketleri grafikler üzerinde yorumlamaya çalıştık. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli iki nokta var:1- Ukrayna geriliminde bir anda tansiyonun düşmesi, fiyatlara da hızlı yansıyabilir. Haber akışı yakından takip edilmeli.2- FED başta olmak üzere küresel merkez bankalarından "beklentilerin de ötesinde bir sıkılaşma hamlesi", ons üzerinde, "ekstra ama kontrollü ve geçici bir baskı" oluşturabilir.

Haber ve veri akışına bağımlılığın yükseldiği bu dönemlerde sepet yapmak, (ortalama düşürmek ya da yeni hamleler için) sürekli olarak bir miktar da nakitte kalmak, destek noktalarında kontrollü ve 'stop'lu pozisyon açmak ve dirençlerde de bir miktar realizasyona yönelebilmek, doğru strateji gibi görünüyor.

1.882 dolar seviyesi çok önemli bir direnç noktasıydı. Geçen hafta bu direnç, yukarı yönlü kırıldı. Önümüzdeki hafta takip edilecek pilot nokta, ilk olarak 1.882 dolar olacak. Bu noktanın üzerinde (haber ve veri akışına bağlı olarak da) kalındıkça, 'ons'ta yükseliş hevesi devam edecek gibi görünüyor. Şayet bu nokta aşağı kırılırsa, 1.855-1.840 dolar desteği hedef olabilir. Yükselişin devamı hâlinde, geçen yıl mayıs ayında görülen 1.922 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. (Onsta haftalık ortalama 1.879 dolar civarına bulunuyor. 'Boğa piyasası'nın devamı için bu seviyenin de üzerinde tutunmak önemli...)

750-810 yatay bandı yukarı yönlü kırıldı. 'Ons'a daha bağımlı hareketler yaşanacak. Muhtemel geri çekilmelerde ilk destek noktası, 5 günlük hareketli ortalamaların da geçtiği 821 TL seviyesi... Ana çerçevede ise yukarı kırılan bandın dışında, yani 810 TL'nin üzerinde "kalıcı olabilmek" önemli gibi görünüyor. (Dolarda yaşanabilecek muhtemel hareketlerin gram tarafına da ekstradan yansıyacağı unutulmamalı.)

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; Altına talep güçleniyor. Dolar kuru son bir haftada yüzde 1.14 yükselerek 13.65 olmasına rağmen altının onsunun 1.898 dolara yükselmesi gram altının fiyatında yükselişi beraberinde getirdi. Bir haftada yüzde 4.4 değerlenen gram altın, son beş yılda yüzde 471 arttı. Gram altının son 10 yıldaki getirisi yüzde 754 ve 20 yıldaki getirisi yüzde 6.290 oldu.

ASYA'DAN GÜÇLÜ TALEP

Gelişmelere baktığımızda Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan’da mücevher talebi geçen sene 611 tona ulaştı. Çin’de ise bu rakam yüzde 63 artarak 675 tona yükseldi. Altına dayalı yatırım fonları sekiz yılın en büyük çıkışını gerçekleştirmesine rağmen sadece bu iki ülkede 556 tonluk alımlar 2021’deki düşüşü dengeledi. Hindistan’da altın ithalatı geçen sene düğün ve kutlamaların yeniden başlamasıyla ikiye katlandı.

ÜNLÜ BANKADAN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Goldman Sachs stratejistleri 8 Şubat’ta, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini belirterek 2022 sonunda altın fiyatlarının 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi.

ALTINI AŞAN HİSSELER

Son 20 yılda altın yüzde 6.290 çıkış gerçekleştirmesine rağmen borsada onu geçen şirketlerin de olduğunu not etmek gerekiyor. Son 20 yılda endekste ağırlığı en yüksek firmalardan Ereğli Demir Çelik yüzde 33.802, Ford Otosan yüzde 35.715 ve Şişe Cam yüzde 8.569 prim yaptı. Kârlı, büyüyen, temettü ödeyen şirketlerin hisselerinde uzun vadede yüksek getiriler gözleniyor.

BÜYÜME VE KARLILIK ÖNE ÇIKIYOR

Şirketlerin yıllık bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Yatırımcılarla paylaşılan bilançolar içerisinde aktif kârlılığı, net kâr marjı, özsermaye karlılığı, ihracat oranı yüzde 10'un üzerinde, net kârı 1 milyar TL'nin üzerinde, fiyat/kazanç oranı ise 10'un altında olan yedi borsa şirketi bulunuyor. Bu şirketler ağırlıklı olarak demir çelik, çimento ve cam şirketleri. Bunlar Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Şişe Cam, Türk Traktör, Aksa, Otokar ve Brisa.

KÂRLI BİR YATIRIM PORTFÖYÜ OLUŞTURMAK

Yatırımcılar için karlı bir yatırım portföyü oluşturmak farklı risk seçeneklerini göz önünde bulundurmaktan geçiyor. Değişen koşullar karşısında esnek bir portföy olabilmesi enstrüman çeşitliliğini gerektiriyor. Veriler temkinli yatırımcıların uzun vadede dövizden çok altına yöneldiğini gösteriyor. Altının 10 ve 20 yıllık getirileri dolar kurunun üzerinde. ABD doları son 10 yılda yüzde 676 ve 20 yılda yüzde 908 kazandırdı. Gram altın ise son 10 yılda yüzde 754 ve son 20 yılda yüzde 6.290 kazandırdı.

TAKİP LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

Şirketlerin yıl sonu bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Bu dönem yatırımcılar için hisse takip listelerini gözden geçirme zamanı. Liste gözden geçirilirken tercih edilen risk kategorisine göre farklı unsurlar öne çıkabilir. Yatırımcıların düşük riskle getirilerini artırabilmeleri için dikkat etmesi gerekenler:

1- Şirketin kâr ve satışları büyümeli. 2- Kârlılık sürdürülebilir olmalı.3- Esas faaliyet kârlılığı yükselmeli. 4- Temettü ödeyen şirketler tercih edilmeli. 5- Özvarlık kârlılığı, aktif kârlılığı, yatırım sermayesi getirisi yüksek olmalı. 6- Yatırım yapmalı. 7- Büyüme kriterleri ve değerleme oranları birlikte değerlendirilmeli. 8- Aşırı borçlanmamalı.

KAYIPLAR VE KAZANÇLAR

Şirketlerin gelişim seyirleriyle birlikte kayıplar ve kazançlar gözden geçirilmeli. Mali verilerindeki gelişmeler olumlu seyir izlemiyorsa gerekiyorsa hisse değişimine gidilmeli. Firmaların finansal yapılarındaki gelişmeler mutlaka fiyat performanslarına da yansıyacaktır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 765,50

SATIŞ: 792,12

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.637,00

SATIŞ: 5.713,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.649,00

SATIŞ: 5.735,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.490,00

SATIŞ: 5.568,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.753,00

SATIŞ: 2.794,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.375,00

SATIŞ: 1.397,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 842,79

SATIŞ: 842,87

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN