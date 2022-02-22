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    EkonomiUzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...
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    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...

    Uzun yıllardır denizlerde bolca bulunamayan uskumru yavrusu, Kocaeli'de yeniden balık tezgahlarını süslemeye başladı. Uskumru yavrusunu vatandaşlara tanıtmaya çalışan balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Bu balık 35 yıldır yoktu, şimdilerde bol miktarda çıkmaya başladı" dedi.

    22.02.2022 - 15:49 |
    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü! Kilosu...

    Marmara Denizinde uzun yıllardır bol miktarda sürüler halinde görünmeyen uskumru yavrusu, Kocaeli'de yeniden tezgahları şenlendirdi. Kilosu 30 liradan alıcı bulan uskumru yavrusu, vatandaşlar tarafından da rağbet görüyor. Bu türün 35 yıldır bol miktarda bulunamadığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu. Bu balığın kaybolma sebebi bilinçsiz avcılık olabilir. Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Şu an da biz bu balığı insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1-2 haftadır bu balığı satıyorum. Bu balığı alan herkes memnun ve alan herkes geriye dönüyor. Siyah etli balıklardan dediğimiz bir balık olan uskumru, özellikle çocukların gelişimde faydalı olan bir balık türüdür" ifadelerini kullandı.

    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü Kilosu...

    "Balık fiyatları geçen haftalara göre biraz daha ucuz"

    Balık fiyatlarına da değinen Kemal Bineklioğlu, "Balık fiyatları geçen haftalara göre biraz daha ucuz. Havalar ısındıkça biraz daha ucuzlamaya başlayacağını söylemiştim. Hamsiyi 45, istavriti 35, mezgiti 30, tekiri de 40 liraya satıyoruz. Balık fiyatları geçen haftaya göre yüzde 10 daha ucuz. Balık fiyatları önümüzde ki günler daha da ucuzlayacak" dedi.

    Uzun yıllardır görünmüyordu, yeniden tezgahlara düştü Kilosu...

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