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    HaberlerEkonomi Haberleri Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...
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    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen duyurdu, yeni bir düzenleme geliyor. Tarih verildi, uygulamayana cezası var. Elektrik tarifeleri ile ilgili değerlendirmeden bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde şu anda çalışıldığını söyledi. İndirimlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili sıkı denetim talimatını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir ürünün fiyatının önce 50 liradan örtülü bir şekilde 100 liraya çıkarılıp sonra da yüzde 40 indirim yapıldığı söylenerek 60 liraya satılması gibi uygulamaların da önünü kestik” dedi.

    22.02.2022 - 17:52 |
    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    Elektrik faturaları ve indirimli fiyatlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti. Elektrik tarifeleri konusuna değinen Erdoğan, 210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde şu anda çalışıldığını söyledi.

    Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabileceğini, sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürüleceğini dile getirdi.

    1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan, "Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    "TEKRARI HALİNDE BU CEZALAR DAHA DA ARTIRILARAK UYGULANIR"

    KDV indirimlerine de değinen Erdoğan, gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın indirimlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yaptığını kaydeden Erdoğan, "Burada ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu. Bunun haricinde bir ürünün fiyatının önce 50 liradan örtülü bir şekilde 100 liraya çıkarılıp sonra da yüzde 40 indirim yapıldığı söylenerek 60 liraya satılması gibi uygulamaların da önünü kestik. Bu yolla enflasyona da aslında önden bir yükleme yapılıyordu" diye konuştu.

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Yine yüksek fiyatlarla alakalı kurulumuz şikâyet ya da denetimler sonucu herhangi bir tespiti olması durumunda gerekli cezaları kesiyor ve bunların tahsili sağlanıyor. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır." (TRT Haber)

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