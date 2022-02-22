TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi tamamlandı. TOKİ Saraycık evleri hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Kura sonrası hak kazanan talihlilerin isim listesi sorgulanıyor. TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

“100.000 Sosyal Konut Kampanyası” kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.

Hatice Tok

Beytullah Karatekin

Seçil Demirel

Ahmet Yılmaz

Metin Atalay

Erdoğan Parlak

Mutlu Yalçın

Latife Kerehan

Cihat Metin

Kamile Çakır

Zuvala Akbalkı

Ümran Sainkaplan

Omur Yelmer

Muhammet Doğan

Gökhan Üşenmez

Ahmet Ülger

Nihat Ayata

Ezgi Yıldırım

Muhammed Salih Sağlık

Serkan Alıç

BuketIlıkkan

Kubilay Kutlu

Mustafa Atay

Rıza Aydemir

İlksin Akbaba

Ayşegül Tamgüç Karataş

Şükrü Ataseven

Yusuf Erözgün

Gökhan Şenbaş

Sıddık Kaynak

Hafize Ekrem

Mehtap Kızgın

Ali Rza Ersan

Ferhat Kurt

Mehmet Hakan Şahin

Eşref Yaşar

Bahriye Dilekçe

Yasemin Ersöz

Yasemin Kulp

Mehmet Koç

Zeki Aydoğan

Mevlana Kılıç

Demet Akbulut

Şenay Orhan

Kaya Üzümcü

Ahmet Serin

Turan Şahin

Helin Kübra Topci

Veysi Aslan

Necdet Göçer

Ünzile Öztürk

Galip Peker

Mevre Çetin

Rıdvan Ünver

Nazlı Küçük

Mustafa Karayel

Naime Selçuk

Nazlı Şavur

Azime ERyılmaz

Mecit Doğu

Yunus Ertürk

Semra Yıldız

Cemalettin Doğru

Aykut Ay

Galip Arslan

Ahmet Meriç

Necati Boz

Muhsin Altıntaş

Mustafa Uslu

Şeyda Çiçen

Ömer Ertan

Gökçen İnci

Nebahat Aydoğdu

Meliha Özkul

Çağrı Yılmaz

Fethi Deliler

Elvan Yurdakul

Sultan Kirli

Haluk Adar

Mustafa Durmaz

Aykut Yavuz

Fadime Tavşan

Hacer Meral

Aysun Işık

İbrahim Baloğlu

İlhan Sivrikaya

Hanife Solak

Münüfe Akdoğan

Cihan Aras

Tuğrul Karacabay

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