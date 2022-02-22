TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan Saraycık Mahallesinde inşa edilen konut projesinin kura çekimi bugün yapılıyor. 22 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 itibariyle başlayan canlı kura çekilişinin sonuçları ve isim listesi hakkındaki aramalar arttı. Peki, TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı, Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi tamamlandı. TOKİ Saraycık evleri hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Kura sonrası hak kazanan talihlilerin isim listesi sorgulanıyor. TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
“100.000 Sosyal Konut Kampanyası” kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.
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