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    EkonomiTOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
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    TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan Saraycık Mahallesinde inşa edilen konut projesinin kura çekimi bugün yapılıyor. 22 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 itibariyle başlayan canlı kura çekilişinin sonuçları ve isim listesi hakkındaki aramalar arttı. Peki, TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı, Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    22.02.2022 - 13:12 |
    TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi tamamlandı. TOKİ Saraycık evleri hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Kura sonrası hak kazanan talihlilerin isim listesi sorgulanıyor. TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı mı? Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    Saraycık TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    “100.000 Sosyal Konut Kampanyası” kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.

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    Beytullah Karatekin

    Seçil Demirel

    Ahmet Yılmaz

    Metin Atalay

    Erdoğan Parlak

    Mutlu Yalçın

    Latife Kerehan

    Cihat Metin

    Kamile Çakır

    Zuvala Akbalkı

    Ümran Sainkaplan

    Omur Yelmer

    Muhammet Doğan

    Gökhan Üşenmez

    Ahmet Ülger

    Nihat Ayata

    Ezgi Yıldırım

    Muhammed Salih Sağlık

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    Kubilay Kutlu

    Mustafa Atay

    Rıza Aydemir

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    Şükrü Ataseven

    Yusuf Erözgün

    Gökhan Şenbaş

    Sıddık Kaynak

    Hafize Ekrem

    Mehtap Kızgın

    Ali Rza Ersan

    Ferhat Kurt

    Mehmet Hakan Şahin

    Eşref Yaşar

    Bahriye Dilekçe

    Yasemin Ersöz

    Yasemin Kulp

    Mehmet Koç

    Zeki Aydoğan

    Mevlana Kılıç

    Demet Akbulut

    Şenay Orhan

    Kaya Üzümcü

    Ahmet Serin

    Turan Şahin

    Helin Kübra Topci

    Veysi Aslan

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    Rıdvan Ünver

    Nazlı Küçük

    Mustafa Karayel

    Naime Selçuk

    Nazlı Şavur

    Azime ERyılmaz

    Mecit Doğu

    Yunus Ertürk

    Semra Yıldız

    Cemalettin Doğru

    Aykut Ay

    Galip Arslan

    Ahmet Meriç

    Necati Boz

    Muhsin Altıntaş

    Mustafa Uslu

    Şeyda Çiçen

    Ömer Ertan

    Gökçen İnci

    Nebahat Aydoğdu

    Meliha Özkul

    Çağrı Yılmaz

    Fethi Deliler

    Elvan Yurdakul

    Sultan Kirli

    Haluk Adar

    Mustafa Durmaz

    Aykut Yavuz

    Fadime Tavşan

    Hacer Meral

    Aysun Işık

    İbrahim Baloğlu

    İlhan Sivrikaya

    Hanife Solak

    Münüfe Akdoğan

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