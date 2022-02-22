İnvesto halka arz hangi bankalar? İnvestco halka arz eşit mi, oransal mı? İnvestco halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu!

InvestCo Holding'in halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. InvestCo Holding'in yatırımları arasında Verusa Holding, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pan Teknoloji, ENDA Enerji Holding ve Investat Holding Limited (Londra-Birleşik Krallık) yer almakta olup, bu yatırımlar bünyesinde yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

İNVESTO HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Yatırımcıların bugün başlayarak, 22-23 Şubat tarihlerinde #inves kodu ile 24 TL sabit fiyat üzerinden talep göndereceği halka arz için, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden işlem yapılabilecek.

İNVESTCO HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE HİSSE KODU

Yatırımcılar, tüm aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsadan satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda INVES.HE koduyla talep toplanacak.

Şirket, 150 milyon lira olan mevcut ödenmiş sermayesini 37 milyon 500 bin lira artırarak 187 milyon 500 bin liraya çıkaracak. Sermaye artırımına konu olan 37 milyon 500 bin adet nominal tutardaki paylar 24 liradan sabit fiyatla satışa sunulacak. 900 milyon lira öngörülen halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına girecek.



Paylarının yüzde 20’lik kısmını borsaya taşımayı planlayan InvestCo Holding’in 2021 yılı net dönem kârı 1 milyar 678 milyon lira olarak gerçekleşti. Finansal borcu bulunmayan şirketin özkaynakları 2 milyar 458 milyon lira. Halka arz sonrası ise şirketin özkaynakları 3 milyar 353 milyon liraya yükselecek.

YENİ YATIRIMLARLA DAHA HIZLI BÜYÜYECEK



Şirketin büyüme hedefleri çerçevesinde halka açılmayı planlayan InvestCo Holding, halka arzdan elde edeceği gelirin tamını yatırım ve mali yapının güçlendirmesine yönlendirecek. Bu çerçevede yüzde 60’lık kısmını teknoloji ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam yaratacak, döviz girdisi sağlayacak yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyor.



Halka arz gelirinin kalan yüzde 40’lık kısmını ise şirketin mevcut yatırımlarının büyüme stratejine temel oluşturacak finansal yapıların güçlendirilmesine yönelik sermaye olarak kullanmayı hedefliyor.



Bu kapsamda InvestCo Holding, mevcut yatırımları arasında yer alan Pan Teknoloji bünyesinde teknoloji ve yazılım alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeyi ve Investat Holding Limited'in bünyesinde yabancı şirket ortaklıkları ve satın almalar yapmayı hedefliyor.



InvestCo Holding, halka arz sonrası bir yıl süre ile bedelsiz sermaye artırımı ve temettü dağıtımı dışında dolaşımdaki hisse adedini artıracak herhangi tasarrufta bulunmayacağını taahhüt ediyor.



Holding ayrıca, 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 7.500.000 adete kadar pay alımı yapabilecek.