Buğday fiyatları ne olur, yükselecek mi? Rusya Ukrayna savaşının buğday fiyatlarına etkisi ne olacak, ekmek fiyatları artacak mı?

Buğday fiyatları ne olur, yükselecek mi? Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla Karadeniz bölgesindeki başlıca hububat ihracatçılarından yapılacak sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişesi buğday fiyatlarının yüzde 2’nin üzerinde artmasına, mısır fiyatlarının da zirveyi görmesine neden oldu.

BUĞDAY FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Reuters’ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı verdi. Dünyanın en büyük buğday ithalatçılarının arasında yaşanan bu gerilim hububat fiyatlarını yukarı çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden destek bulan buğday fiyatları günlük yüzde 2 artışla ton başına 301,3 dolar seviyesine yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları bugün yüzde 1,5 artışla ton başına 261,4 dolar seviyesine yükseldi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın küresel buğday fiyatlarında yüzde 20 civarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor.