Buğday fiyatları ne olur, yükselecek mi? Rusya Ukrayna savaşının buğday fiyatlarına etkisi ne olacak, ekmek fiyatları artacak mı?
Buğday fiyatları ne olur, buğday fiyatları yükselecek mi? Rusya ve Ukrayna gerilimi nedeniyle buğday fiyatlarının durumu merak ediliyor. Türkiye Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin tarım sektörüne olası etkilerini yakından takip ediyor. Karadeniz'den yapılacak sevkiyatlara dair endişeler buğday ve mısır fiyatlarının artmasına neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam buğday ve buğday ürünleri ithalatında Rusya'nın payı 2021'de yüzde 66, Ukrayna'nın payı ise yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti. İşte detaylar…
Buğday fiyatları ne olur, yükselecek mi? Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla Karadeniz bölgesindeki başlıca hububat ihracatçılarından yapılacak sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişesi buğday fiyatlarının yüzde 2’nin üzerinde artmasına, mısır fiyatlarının da zirveyi görmesine neden oldu.
BUĞDAY FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Reuters’ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı verdi. Dünyanın en büyük buğday ithalatçılarının arasında yaşanan bu gerilim hububat fiyatlarını yukarı çekti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden destek bulan buğday fiyatları günlük yüzde 2 artışla ton başına 301,3 dolar seviyesine yükseldi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları bugün yüzde 1,5 artışla ton başına 261,4 dolar seviyesine yükseldi.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın küresel buğday fiyatlarında yüzde 20 civarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor.