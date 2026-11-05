Tokat'ın 2 bin 300 yıllık tarihi yeniden gündemde! 40 eser ABD'den döndü

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Eserlerin Türkiye'ye iadesinin ilçe halkını da sevindirdiğini belirten Karagöl, “Biz de bununla alakalı imar planlarında müze yapılacak yerleri aslında hep belirledik. Hatta inşallah bizim merkezde bulunan şu anda Kaymakamlık olarak kullanılan eski tarihi tescilli yapımızı müze olarak da planlamayı ve inşallah da yarın bir gün burası Bakanlığa ait bir müze olursa da bu eserlerin Erbaa’da sergilenerek Erbaa’ya bir turizm potansiyelinde farklı bir seviyeye getirmesini istiyoruz. Şehrimizdeki mutluluğu ve heyecanı hissediyorum. Hem bizim hem de Sayın Bakanımızın paylaşımlarından vatandaşlarımızın ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bize gelip bu konuyu soruyor. Ben yaklaşık 70 yıl önce bölgede çalışma yapan Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e, öğrencilerine ve ekibine, bu eserlerin ülkemize iadesinde emeği geçen bütün yetkililere ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Taleplerimizi Bakanlığımıza ileteceğiz. İnşallah Horoztepe'de arkeolojik kazılar başlar, bölge ziyaret edilebilir hale gelir. Biz de ilçemize kazandıracağımız bir müzeyle bu tarihi mirası daha somut ve görünür hale getiririz” ifadelerini kullandı.Tarihi eserlerin Türkiye'ye kazandırılması Erbaa'da heyecan yarattı. İlçede Horoztepe'nin turizme kazandırılması yönündeki beklentileri de artırdı.Eserlerin Türkiye'ye iadesinin ilçe halkını da sevindirdiğini belirten Karagöl, “Biz de bununla alakalı imar planlarında müze yapılacak yerleri aslında hep belirledik. Hatta inşallah bizim merkezde bulunan şu anda Kaymakamlık olarak kullanılan eski tarihi tescilli yapımızı müze olarak da planlamayı ve inşallah da yarın bir gün burası Bakanlığa ait bir müze olursa da bu eserlerin Erbaa’da sergilenerek Erbaa’ya bir turizm potansiyelinde farklı bir seviyeye getirmesini istiyoruz. Şehrimizdeki mutluluğu ve heyecanı hissediyorum. Hem bizim hem de Sayın Bakanımızın paylaşımlarından vatandaşlarımızın ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bize gelip bu konuyu soruyor. Ben yaklaşık 70 yıl önce bölgede çalışma yapan Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e, öğrencilerine ve ekibine, bu eserlerin ülkemize iadesinde emeği geçen bütün yetkililere ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Taleplerimizi Bakanlığımıza ileteceğiz. İnşallah Horoztepe'de arkeolojik kazılar başlar, bölge ziyaret edilebilir hale gelir. Biz de ilçemize kazandıracağımız bir müzeyle bu tarihi mirası daha somut ve görünür hale getiririz” ifadelerini kullandı.Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Horoztepe'nin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Yaklaşık 70 yıl önce, 1953 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç öncülüğünde araştırma çukurları kazılarak bir çalışma yapılıyor. Bu küçük araştırma çukurlarından bile çok kıymetli eserler çıkıyor. O eserler şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Biz sadece bu eserlerin varlığını biliyorduk. Sayın Bakanımızın açıklamasıyla Amerika'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 eserin 40'ının Horoztepe kökenli olduğunu öğrendik. Bunların arasında müzik aletleri, silahlar ve farklı tarihi eserler bulunuyor. Tabii biz bu konuda çok heyecanlandık. Çünkü istiyoruz ki Horoztepe artık kazılsın, gün yüzüne çıkarılsın ve buraya ziyaretçiler gelsin. Erbaa'nın belki de kaderini değiştirecek bir bölgeden, projeden bahsediyoruz” diye konuştu.