Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

'100 BİN LİRAYA 40 BİN LİRA FAİZ'

Tekin Yardımcıel: Kredi vadeleri ve kullanım miktarlarını bilmem ama kredi faizlerinin vatandaşı zorladığını kesinlikle söyleyebilirim. Bir otomobil alacaktım. Bu otomobil için 100 bin lira bir krediye ihtiyacım vardı. Bankalarla görüşmemiz sonucu; 100 bin liralık krediye 24 aylık vadede 40 bin lira faiz çıktı. Yani 140 bin lira geri ödemesi vardı. Bu bize çok fazla geldi. Bir şekilde kredi yerine kendi imkânlarımızla otomobili aldık. Ancak, kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin mutlaka mâkul seviyelere çekilmesi şart. Taylan Özgür Dil/Hürriyet