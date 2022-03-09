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    EğitimYKS’ye hazırlık sürecinde uzmanından 6 kritik öneri!
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    YKS’ye hazırlık sürecinde uzmanından 6 kritik öneri!

    İyi bir üniversiteye girmek için milyonlarca adayın yarışacağı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran’da yapılacak. Ailelerin beklentisi öğrencinin derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları yönünde. Özel üniversitenin Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun ‘’Elbette ki üniversiteye hazırlanmak ekstra özen isteyen bir süreçtir. Öğrencilerin ders çalışırken bilmesi gereken önemli noktalardan biri de verimli bir şekilde nasıl ders çalışılacağı konusu. Çünkü saatlerce odaya ya da kütüphaneye kapanmak her zaman nitelikli bir şekilde ders çalışıldığını göstermez’’ dedi.

    09.03.2022 - 15:20 |
    YKS’ye hazırlık sürecinde uzmanından 6 kritik öneri!

    Cihan Kuzgun, başarının sırrını altı adımda şöyle açıkladı: Program belirlemenin en önemli noktalardan biri olduğuna değinen Kuzgun, “YKS sınavında başarılı olmanın kilit noktası düzenli ve kendine uygun bir ders programı hazırlamaktır. Program hazırlarken gereğinden fazla katı olmamaya aynı zamanda programınıza çalışabileceğinizden daha fazla ders eklememeye dikkat etmelisiniz” diye konuştu.

    DOĞRU KAYNAK SEÇİMİ

    Kaynak seçiminin motivasyonu doğrudan etkilediğini ifade eden Kuzgun, “Kaynak seçerken kitabın seviyesine çok dikkat etmelisiniz. Seviyenin çok üzerindeki zorluklarda kaynak çözmenin motivasyon kaybına ve öğrenirken zorluk yaşamaya sebep olabilir. Aynı şekilde seviyenin çok altındaki zorluk düzeyinde kaynak çözmek de zaman kaybına ve yanıltıcı bir özgüvene sahip dolmana sebep olur” dedi.

    BOL BOL TEST VE DENEME ÇÖZÜN

    Sınava hazırlık sürecinde pratik yapmanın önemine değinen Kuzgun, “Doğru kaynakları bulduktan ve MEB kitaplarından konu çalışması yaptıktan sonra sıra bol bol test çözmeye geliyor. Tavsiyem her dersten en az 2 soru bankası çözmeniz yönünde. Bir soru bankasını konu çalışması yaparken diğerini ise sonraki günlerde tekrar yapmak için kullanmanız çok faydalı olacaktır. Unutmayın ki çözdüğünüz her soru muhtemel bir sınav sorusu, dolayısıyla ne kadar çok soru çözerseniz net arttırmanız bir o kadar kolay olur. Üniversite sınavı hazırlığının belki de en mühim noktası: deneme çözmek. YKS çalışmalarına branş denemeleri çözerek başlayıp önce parça parça ilerleyip gelişmek ardından toplu TYT denemeleri çözüp sınav provası yapmak çok faydalı olacaktır.  Deneme çözmek hem sürekli konu tekrarı yapmanızı sağlayıp önemli bilgileri unutmanızı önler hem de gözden kaçırdığınız veya iyi öğrenemediğiniz bir yer varsa onu görmenizi sağlar” açıklamasında bulundu.

    YKS HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUN

    Daha önce çıkmış sorulara göz atmanın avantaj sağlayacağına değinen Kuzgun, YKS’de başarılı olmak için gereken bir diğer önemli husus ise TYT ve AYT sınavlarını iyi tanımak, iyi analiz etmektir. Bu sayede nokta atışı konu çalışmaları yapabilir ve sınavda karışılacağınız soruların ortalama zorluk düzeylerini öğrenebilirsiniz. YKS’yi tanımak için yapılması gereken iki temel şey ise çıkmış soruları çözmek ve ders kazanımlarını okumak ifadelerini kullandı.

    ÇALIŞMA ORTAMINIZI DÜZENLEYİN

    Çalışma ortamının verimi doğrudan etkileyebileceğini söyleyen Kuzgun, “Bildiğiniz gibi çalışmak bazen stresli olabilir bu yüzden en iyi çalışma size hitap eden, içinde kendinizi rahat hissettiğiniz ortamda yapılan çalışmadır. Tabi rahat çalışma ortamından kastım kolaylıkla uyuyabileceğiniz veya dikkatinizin dağılabileceği ortamlar değil” diye konuştu.

    ARKADAŞLARINIZLA BİRLİKTE DERS ÇALIŞIN

    Grup çalışmasının öğrenmede olumlu bir etki yarattığını belirten Kuzgun, “Grupça öğrenmek çok etkili bir yöntemdir. Çalışma grupları oluşturmak sizin birbirinizden yeni bilgiler edinmenizi sağlar. Bununla birlikte daha uzun süreler ders çalışmak için birbirinizi motive etmenizi sağlar. Sözel derslerde flaş kartlar hazırlayıp birbirinize sorarak tekrar etmek gibi birçok çalışmayı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz” dedi.

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