Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman başlıyor?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçları belli oldu! 27 il, 38 merkezde gerçekleştirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavlarına, 15 bin 954 öğrenci katıldı.

Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van Atölyelerinde düzenlenen sınavlarda başarılı olan 6060 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıl sürecek ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılmaya hak kazandı.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını ve kayıt için gerekli bilgilendirmeleri deneyapturkiye.org web sitesi üzerinden takip edebilecek.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ KAYITLARI NE ZAMAN?

09 Mart’ta başlayacak kayıtlar, çevrim içi olarak https://deneyapturkiye.org/ ve KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://www.t3kys.com/ üzerinden gerçekleştirilebilecek.

HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Ülkemizin kalkınması için Millî Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji geliştirme ve üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri bu yıl gerçekleştirilen sınavlarla birlikte 55 ilde 81 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam edecek. 2022 yılı sonuna kadar da 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Atölyelerde, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında öğrencilere Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, İleri Robotik ve Mobil Uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor. Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık ücretsiz eğitim hakkı kazandığı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıllık eğitimin ilk iki yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanması süreci oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin dikkate alındığı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortak eğitim müfredatı uygulanıyor.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne’den Hakkâri’ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan bu projeyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülüyor.