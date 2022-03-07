MEB resmen duyurdu! 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor, bugünden itibaren...

MEB son dakika gelişmesini paylaştı. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, ekim ayından itibaren hazırladığı yardımcı kaynakları her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunmayı sürdürüyor. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan mart ayı yardımcı kaynak paketinde “etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezî sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları” yer alıyor. yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde erişime açılan mart ayı yardımcı kaynak paketinde, ilkokul 2. sınıftan lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik 8 bin soru yer alıyor.

Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanarak alanında uzman ekiplerce hazırlanan pakette, 2. sınıftan 7. sınıfa temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik 850 sorudan oluşan Çalışma Yaprakları, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri yer aldı.

8. sınıflar için mart ayı LGS örnek soruları

2022 yılında LGS kapsamında yapılacak olan merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak için her ay düzenli olarak yayımlanan LGS örnek sorularının Mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.

YKS’ye yönelik 1200 çalışma sorusu

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan “Tekrar Testleri”nin 10’uncusu da yardımcı kaynak destek paketinde yer alıyor. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan 10. Tekrar Testleri’nde 750 soru bulunuyor. 12. Sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1.200 soru yer alıyor. Ayrıca 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

8, 9 ve 10. Sınıflar için etkileşimli sorular

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Özel eğitim öğrencileri için etkinlikler

Mart ayı paketinde daha öncekilerde olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Bakan Özer sıklıkla okullardaki son durum ile ilgili bilgi veriyor. Son olarak katıldığı televizyon programında koronavirüs önlemlerinde yapılan değişiklik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler." ifadesini kullandı.



LGS'DE DEĞİŞİKLİK YOK



Haziranda yapılacak Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Özer, LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu, beklenmedik, altyapısı hazırlanmamış yeniliklerle vatandaş ve öğrencilerin tedirgin edilmeyeceğini daha önce söylediklerini anımsattı.



Özer, "5 Haziran'da yapılacak LGS'de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik olmayacak. Hem soru hem de süreyle ilgili değişiklik yok." ifadesini kullandı.



Bakan Özer'e, Kovid-19 şüphesi ile test yaptıran öğretmen ve öğrencinin test sonucu çıkana kadar okula gidip gitmeyeceğine yönelik soru yönetildi.



Özer, soru üzerine, "Sağlık Bakanlığı yeni kararlar açıkladı. Vaka sayısı 2 de olsa, 3 de olsa yüz yüze eğitime hiçbir sınıfta ara verilmeyecek. Testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerimiz kendilerini izole edecekler ve 7 gün sonra okula geri dönecekler. 5 gün sonra herhangi bir semptom da göstermiyorsa testi negatif çıkması durumunda okula dönecekler. Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler. Onun kararını net olarak koymamız lazım." diye konuştu.



Bir buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamanın alınan en önemli kararlardan biri olduğunu belirten Özer, "Salgından en çok etkilenen eğitim oldu. En zengin dijital platformları kullansanız bile yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey alamaz. Bunu tüm toplum gördü." dedi.



Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde büyük emek verdiklerini belirten Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye ortalanmasının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

2022 YILINDA DA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ

Son 19 yılda atanan öğretmen sayısı 700 bini geçti. Hükümetlerimiz eğitime en fazla destek veren, bütçelerden her zaman en fazla payı ayıran hükümetlerdir. Öğretmen sayımız 500 bin seviyelerinden şu anda 1.2 milyona geldi. Şu anda eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık.



Öğretmen ataması ile ilgili kitlelerin kaygı duyacağı bir şey yok. Öğretmen adaylarımızı birilerinin istismar etmemesi gerekiyor. Bir etkinlikte Kürtçe seçmeli dersle ilgili 'Öğretmeniniz var mı?' diye bir soruldu. 'Evet var.' dedim. Yaklaşık 110 farklı alanda ders seçildi. İlk defa seçmeli ders sayısı bu kadar arttı. 80'lerden 110'a çıktı. Biz seçmeli derslerin aktif olarak öğretilmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. O anda herhangi bir yörede o alanla ilgili öğretmen yoksa bir şekilde il milli eğitim müdürlüklerimiz valiliklerimiz ücret karşılığı derse giren öğretmen bulurlar. Cümle bu kadar... Bu, bağlamından çıkartılarak sanki KPSS ile öğretmen atamasına gerek yokmuş. Ücretli öğretmenlerle sistemin idamesini sağlayacakmışız gibi bir yaklaşıma çekildi.



Son 19 yılda okullaşma oranında ciddi bir artış sağladık. Ortaöğretimdeki yüzde 40'lar seviyesindeki okullaşma oranı yüzde 90'lara çıktı, yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 45'lere çıktı.



Biz bakanlık olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmak için bir hedef koyduk. Bunun için 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapma hedefiyle yola çıktık. 2022 bütçesini ona göre dizayn ettik. 2021'de mevcut bütçemizi okul öncesi eğitime kanalize edecek şekilde yapılanmaya ayırdık.



5 ay gibi kısa bir sürede 93 yeni anaokulunu, 7 bin 500 yeni anasınıfını hizmete aldık. Ve 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardık. 216 tane yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 133 tane anaokulunun da yatırım planına alınması sağlandı. Süreç devam ediyor.



11 ilde 5 yaştaki okullaşma oranımız yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir 29 ildeki 5 grubunda okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. 360 ilçede yüzde 95'in üzerine çıktı. 59 ilçede yüzde 100'e ulaşmışız.

Altıncı yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Ekim ayından bu yana her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi hazırlıyor ve paylaşıyoruz. Bu ay altıncısını erişime açtığımız pakette 8 bin soru yer alıyor. Çok deneyimli ve uzman kadromuz tarafından kapasitesini her geçen gün artırdığımız bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Hazırladığımız destek paketleri hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kasım ayından bu 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden indirme sayısı ise 12 milyonu geçti. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara destek sunmaya ve düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."

Daha önce sadece 28 ilimizde özel eğitim anaokulu vardı. 2021 yılı sonu itibariyle 81 ilde en az bir tane özel eğitim anaokulu olmak üzere 112 tane anaokulunu hizmete açtık. 2022 yılında da 23 anaokulunu devreye sokarak sayıyı 135'e çıkardık. 165 özel eğitim anaokulu da yatırım programına alındı.

Okul öncesi eğitim alanına yönelmemizin birinci amacı eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Erişimde sıkıntı varsa sosyo ekonomik olarak dezavantajlı kesim okul öncesi eğitime erişemiyor. Uzun vadede en güçlü sermayemiz olan beşeri sermayemizin çok daha güçlü olması için okul öncesi eğitimi çok önemsiyorum. Bunu öğretmen atamalarıyla da destekleyeceğiz."