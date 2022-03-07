Rusya Ukrayna'yı işgal etti Batı 84 yıl sonra aynı hataya düşmedi! Rus ekonomisi çöktü: İşte savaşın ülkeye maliyeti

'Peki yaptırımlar ne kadar sert? Kırım'ın ilhakının ve 2014'te Doğu Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Rusya'ya daha önce dayatılanlardan çok daha sertler. Ancak yaptırım mimarları tarafından kasıtlı olarak bırakılan bazı büyük boşluklar göz önüne alındığında, Rus ekonomisine zarar verebilirler, ancak onu ortadan kaldıramazlar.'