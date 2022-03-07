YKS başvuruları için bugün son gün! ÖSYM adayları uyardı!

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuruları için bugün son gün! ÖSYM üzerinden başvurular bugün saat 23.59’da sona erecek. YKS başvuru işlemlerini son güne bırakan adaylar da başvuru için hangi banka üzerinden işlem yapacaklarını ve ödemelerin ne zamana kadar yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS başvurusu saat kaçta bitiyor? YKS ücret ödeme son gün ne zaman? YKS para yatırma hangi bankalar üzerinden yapılacak? İşte detaylar…

YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 YKS başvuruları için ÖSYM’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için 7 Mart 2022 (yarın) son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (7 Mart 2022) saat 23.59’da sona erecek.”

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

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2022 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 3 kademeli olarak gerçekleşiyor. YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran’da yapılacak. YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran’da, YKS 3. Oturum da 19 Haziran’da gerçekleştirilecek. YKS sonuçları da 20 Temmuz’da açıklanacak.

2022 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

YKS ücreti ödeme ekranı için tıklayın!

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

- Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 YKS geç başvuru tarihleri ise 16-17 Mart olarak belirtildi. Başvurularını geç başvuru tarihleri içinde yapacak adaylar başvuru ücretini de yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecekler.