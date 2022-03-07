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    EkonomiBorcu olanlara güzel haber! TOKİ indirim kampanyasını resmen duyurdu, tarih belli oldu! Yüzde 22 indirim...
    HaberlerEkonomi Haberleri Borcu olanlara güzel haber! TOKİ indirim kampanyasını resmen duyurdu, tarih belli oldu! Yüzde 22 indirim...
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    Borcu olanlara güzel haber! TOKİ indirim kampanyasını resmen duyurdu, tarih belli oldu! Yüzde 22 indirim...

    TOKİ indirim kampanyasını resmen duyurdu ve belli oldu. Yüzde 22 indirim yapılacak, tarih belli oldu. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyenler için TOKİ son dakika açıklamasını yaptı. İndirim kampanyası 22 Mart tarihinde başlıyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar 19 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek. Öte yandan indirimden tüm borcunu kapatamayacak olanlar da yararlanacak. Borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla peşin ödemelerde yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler. Başvurular ilgili bankaya yapılacak. 19 Nisan'a kadar başvuru yapılmazsa, indirimden sonrasında yararlanılamayacak. Arsa alıcılarına da yüzde 10 indirim yapılacak. İndirim kampanyasından yararlanma şartları tek tek TOKİ tarafından açıklandı.

    07.03.2022 - 10:50 |
    Borcu olanlara güzel haber! TOKİ indirim kampanyasını resmen duyurdu, tarih belli oldu! Yüzde 22 indirim...

    TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacağını açıkladı. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacağı bildirildi.

    YÜZDE 22 İNDİRİM

    Kampanyaya ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” bilgilerine yer verildi.

    ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

    Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. 

    Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

    Alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

    İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

    İndirim kampanyasına ilişkin şartlara ilişkin TOKİ’nin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

    “İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

    “Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

    “Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

    “Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler”

    “Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 bitimi itibarıyla başlayan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.”

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