Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı! Altında şok eden tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben yine altın, gümüş, kripto para ve pariteler üzerinde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım.Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...