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    EkonomiAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı! Altında şok eden tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı! Altında şok eden tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
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    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı! Altında şok eden tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti. Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı. Savaş ortamı sebebiyle yatırımcılar altına hücum etti. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı?, Altına yatırım yapılır mı? Altın 2022 ne olur? soruları ise cevabını buldu. Altın fiyatlarında son durum ise belli oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 911 TL bandından dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik tansiyon dolayısıyla geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili şok eden tahminler peş peşe gelmeye başladı. Önümüzdeki süreçte altın fiyatları ne olacak? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...

    • 07 Mart 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:
    • 07 Mart 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:
    1Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın yatırımcıları Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmayı yakından takip etmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limana yönelmeleriyle ons altın yeni haftaya 2 bin doların üzerinde başladı. Dolar/TL ise 14.25 lira bandında dalgalanıyor.

    2Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının yarattığı endişeler dolayısıyla yükselişine devam ediyor.

    3Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 911 TL bandından dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik tansiyon dolayısıyla geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.

    4Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Yatırımcıların savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri de altını destekledi.

    5Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Enflasyon görünümü açısından yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.

    6ABDDEN AMBARGO AÇIKLAMASI

    ABD'DEN AMBARGO AÇIKLAMASI

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

    7Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

    8Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

    9SAVAŞ YATIRIMCILARI ALTINA İTTİ

    SAVAŞ YATIRIMCILARI ALTINA İTTİ

    Commerzbank stratejistleri, güvenli liman çekiciliği sayesinde sarı metalin desteğini sürdürmesini bekliyor. Analistler, “Görünüşe göre, artan Rusya-Ukrayna ihtilafının arka planında yatırımcıların güvenlik ihtiyaçları hala önemli. Piyasa katılımcıları arasındaki yüksek riskten kaçınma, düşen hisse senedi piyasalarında ve önemli ölçüde düşük tahvil faizlerinde de belirgin. Her ikisi de altını güvenli bir liman olarak çekici kılan faktörler” yorumunda bulunuyor.

    10Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Sprott Inc CEO’su Peter Grosskopf, verdiği bir röportajda yatırımcıların günlük fiyat dalgalanmalarını görmezden gelmeleri ve piyasanın daha geniş uzun vadeli yükseliş trendine odaklanmaları gerektiğini söyledi. Grosskopf, son birkaç yılda neyin değiştiğine ilişkin olarak yatırımcıların nihayet küresel ekonomi üzerindeki artan enflasyon tehdidini fark ettiklerini belirtti.

    11Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Ünlü CEO şu değerlendirmelerde bulundu:“İnsanlar bir şey yapmazlarsa korunamayacaklarını anlamaya başlıyorlar. Baskılar arttı, bu yüzden tahvillerde olmak size zarar verecek. Hissede olmak size zarar verir. Nakit tutmak sizi cezalandırıyor ama şu anda nakit tutmak ihtiyatlı. Altın uzun vadeli bir varlık haline geldi. Portföydeki faydası artıyor.”

    12“ALTIN FİYATLARI VE FAİZ DÜŞÜKKEN SATIN ALMAYA BAKIN”

    “ALTIN FİYATLARI VE FAİZ DÜŞÜKKEN SATIN ALMAYA BAKIN”

    Peter Grosskopf, hisse senedi piyasaları daha fazla oynaklık gördükçe altına olan ilginin artmaya devam etmesini beklediğini kaydetti. Hisse senetlerinde büyük bir bozulma görmeyi beklemediğini, ancak mevcut ortamda normal bir düzeltmenin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmek için yeterli olacağını da sözlerine ekledi. Yatırımcıların altını uzun vadeli bir varlık olarak nasıl oynamaları gerektiği hakkında Grosskopf, “Jeopolitik olay riskleri nedeniyle piyasayı daha yükseğe çıkarmak yerine, fiyatlar ve faiz düşükken satın almaya bakın” dedi.

    13Altın ve gümüş savaş ortamlarını sever

    Altın ve gümüş savaş ortamlarını sever

    Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:

    14Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    “Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?” Yüzde 90 için bu sorunun cevabı “SAVAŞ” var. Benim cevabım da “MANİPÜLASYON” var.

    15Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez

    Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!

    Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?

    16Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons’un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.- Geçen yıl “Geçici enflasyon söylemi yalanı” ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.

    17Öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak

    Öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak

    - Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.

    18Gram altın için 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok

    Gram altın için 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok!

    Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Ancak manipülasyonun geçmesi gerek.

    19Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...

    Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.

    20Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım.Geçen yıl “Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı”... Bu yıl “Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır”

    21Bugünler 2 hafta sonra unutulur

    Bugünler 2 hafta sonra unutulur!

    Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben yine altın, gümüş, kripto para ve pariteler üzerinde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım.Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...

    2222 AYAR BİLEZİK

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 821,47SATIŞ: 856,08

    23ATA ALTIN

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.040,00SATIŞ: 6.151,00

    24CUMHURİYET ALTINI

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.968,00SATIŞ: 6.058,00

    25TAM ALTIN

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.757,86SATIŞ: 5.869,75

    26YARIM ALTIN

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.950,00SATIŞ: 3.009,00

    27ÇEYREK ALTIN

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.473,00SATIŞ: 1.504,00

    28Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı Altında şok eden tahmin Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

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