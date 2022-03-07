Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti eşik aşıldı! Altında şok eden tahmin! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları uçuşa geçti. Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı. Savaş ortamı sebebiyle yatırımcılar altına hücum etti. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı?, Altına yatırım yapılır mı? Altın 2022 ne olur? soruları ise cevabını buldu. Altın fiyatlarında son durum ise belli oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 911 TL bandından dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik tansiyon dolayısıyla geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili şok eden tahminler peş peşe gelmeye başladı. Önümüzdeki süreçte altın fiyatları ne olacak? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının yarattığı endişeler dolayısıyla yükselişine devam ediyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 911 TL bandından dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik tansiyon dolayısıyla geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.
Yatırımcıların savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri de altını destekledi.
Enflasyon görünümü açısından yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.
ABD'DEN AMBARGO AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.
Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
SAVAŞ YATIRIMCILARI ALTINA İTTİ
Commerzbank stratejistleri, güvenli liman çekiciliği sayesinde sarı metalin desteğini sürdürmesini bekliyor. Analistler, “Görünüşe göre, artan Rusya-Ukrayna ihtilafının arka planında yatırımcıların güvenlik ihtiyaçları hala önemli. Piyasa katılımcıları arasındaki yüksek riskten kaçınma, düşen hisse senedi piyasalarında ve önemli ölçüde düşük tahvil faizlerinde de belirgin. Her ikisi de altını güvenli bir liman olarak çekici kılan faktörler” yorumunda bulunuyor.
Sprott Inc CEO’su Peter Grosskopf, verdiği bir röportajda yatırımcıların günlük fiyat dalgalanmalarını görmezden gelmeleri ve piyasanın daha geniş uzun vadeli yükseliş trendine odaklanmaları gerektiğini söyledi. Grosskopf, son birkaç yılda neyin değiştiğine ilişkin olarak yatırımcıların nihayet küresel ekonomi üzerindeki artan enflasyon tehdidini fark ettiklerini belirtti.
Ünlü CEO şu değerlendirmelerde bulundu:“İnsanlar bir şey yapmazlarsa korunamayacaklarını anlamaya başlıyorlar. Baskılar arttı, bu yüzden tahvillerde olmak size zarar verecek. Hissede olmak size zarar verir. Nakit tutmak sizi cezalandırıyor ama şu anda nakit tutmak ihtiyatlı. Altın uzun vadeli bir varlık haline geldi. Portföydeki faydası artıyor.”
“ALTIN FİYATLARI VE FAİZ DÜŞÜKKEN SATIN ALMAYA BAKIN”
Peter Grosskopf, hisse senedi piyasaları daha fazla oynaklık gördükçe altına olan ilginin artmaya devam etmesini beklediğini kaydetti. Hisse senetlerinde büyük bir bozulma görmeyi beklemediğini, ancak mevcut ortamda normal bir düzeltmenin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmek için yeterli olacağını da sözlerine ekledi. Yatırımcıların altını uzun vadeli bir varlık olarak nasıl oynamaları gerektiği hakkında Grosskopf, “Jeopolitik olay riskleri nedeniyle piyasayı daha yükseğe çıkarmak yerine, fiyatlar ve faiz düşükken satın almaya bakın” dedi.
Altın ve gümüş savaş ortamlarını sever
Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:
“Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?” Yüzde 90 için bu sorunun cevabı “SAVAŞ” var. Benim cevabım da “MANİPÜLASYON” var.
Ons altın nasıl olur da 2000 doları geçemez!
Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?
11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons’un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.- Geçen yıl “Geçici enflasyon söylemi yalanı” ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.
Öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak
- Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak.
Gram altın için 1450 lira öngörümde tereddüdüm yok!
Yıllık öngörüm olan ons altında 2.150 dolar, gram altında 1.450 lira ons gümüşte 40 dolar gram gümüşte 20 lira seviyelerinde bir terettüm yok. Ancak manipülasyonun geçmesi gerek.
Önce kripto paraları parlatacaklar sonra...
Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.
Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım.Geçen yıl “Geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı”... Bu yıl “Savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır”
Bugünler 2 hafta sonra unutulur!
Bu günler 2 hafta sonra unutulur. Ben yine altın, gümüş, kripto para ve pariteler üzerinde oynanan oyunlar ile neler olduğunu hatırlatırım.Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki HANİCİLER gibi açıkta kalmayın!...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 821,47SATIŞ: 856,08
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.040,00SATIŞ: 6.151,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.968,00SATIŞ: 6.058,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.757,86SATIŞ: 5.869,75
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.950,00SATIŞ: 3.009,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.473,00SATIŞ: 1.504,00